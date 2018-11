Houston končno zmagal pred domačimi gledalci

Kljub zmagi se kriza Houstona nadaljuje, saj Carmelo Anthony ni igral že drugič zapored. Uradno naj bi bil poškodovan, televizijska postaja ESPN pa je poročala, da so znotraj ekipe nastale nepremostljive ovire in da bo moral Anthony že po desetih tekmah zapustiti klub. Novo zmago je vpisal Portland (10-3), ki je na zahodu tik za prvaki Golden State Warriors. Četrto zaporedno zmago je dosegel proti Bostonu, izstopala pa sta Damian Lillard(19 točk, 12 skokov) inJusuf Nurkić (18 točk, 17 skokov). Denver je izgubil doma proti Milwaukeeju, Los Angeles Lakers so po daljšem času dobili tretjo tekmo zapored, in sicer proti Atlanti, Orlando je visoko zmagal v New Yorku, Charlotte pa je slavil v Detroitu.



Izidi:

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 103:113

Houston Rockets – Indiana Pacers 115:103

New York Knicks – Orlando Magic 89:115

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks 114:121

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 100:94

Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks 107:106