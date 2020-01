Houston ni imel težav z Denverjem, Čančarju novi minuti na parketu

Houston Rocketsi so na najtežje pričakovanem obračunu novoletnega večera nadigrali Denver Nuggetse z Vlatkom Čančarjem. Slovenski košarkar je na parketu sicer preživel slabi dve minuti, a je njegova statistika ostala prazna. Za Denver, ki ostaja na drugem mestu Zahoda, je 21 točk dosegel Nikola Jokić, pri četrtem Houstonu, ki ima ob slabšem izkupičku zdaj enako število zmag kod Koloradčani, pa je 35 točk dosegel James Harden, 28 jih je dodal Russell Westbrook.

TEKMA

Houston, ki je s povratkom Hardna, Westbrooka in Clinta Capelespet zaigral v polni postavi, je bil občutno prevelik zalogaj za goste iz Denverja. Bradati zvezdnik Raket je nedavno počival zaradi zvina prsta na nogi ob nedeljskem porazu z New Orleans Pelicansi, medtem ko je imel Capela težave s peto, Westbrooku pa je trener Mike D'Antoniv Louisiani namenil tekmo počitka. Že v nedeljo se je po šestih tednih premora vrnil Eric Gordon, ki je prestal artroskopijo kolena.

"Moramo le najti pot. Prišlo bo do tja. Nismo še tam, kjer si, jasno, želimo biti. Še vedno je zgodaj v sezoni. A moramo najti način, kako to ohraniti skozi štiri četrtine in ko bomo enkrat to dosegli, potem nas bo precej težko premagati," je zadovoljen Harden, ki je bil s soigralci večji del tekme v vodstvu, odločilno prednost pa so si Teksašani nabrali z nizom 19:3 ob začetku zadnje četrtine. Westbrook je že enajsto zaporedno tekmo dosegel vsaj 20 točk, tokrat se je ustavil pri številki 28. Takšen niz je v dresu Raket uspel le Hardnu in Jau Mingu(14 tekem), obema leta 2006.

Houstonski zvezdniški dvojec Harden-Westbrook je Denverju 'natresel' skupno 63 točk: