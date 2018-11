Houston odpustil Carmela Anthonyja, nato odpihnil prvake Bojevnike

V ponovitvi lanskega finala zahodne konference so rakete izkoristile odsotnost Stephena Curryja, ki je zaradi poškodbe dimeljske mišice izpustil še četrto tekmo zapored.

V ekipo bojevnikov se je sicer po tekmi suspenza zaradi incidenta z moštvenim kolegom Kevinom Durantom vrnil Draymond Green, a tudi to ni pomagalo razglašenim prvakom, ki so imeli le 42-odstotni met iz igre. Prvič po marcu 2013 niti enemu bojevniku ni uspelo zadeti trojke. Green, Durant in Klay Thompson so sicer neuspešno zbrali devet poskusov. Prvi strelec prvakov je bil Durant z 20 točkami, Thompson jih je dodal deset, medtem ko sta Andre Iguodala in Damian Jones skupaj zbrala deset točk, Green je ostal na nuli.

"Če manjka Steph, potem bosta Klay in Durant skušala doseči vse koše, to je jasno. Dobro smo ju zaustavili. Želeli smo prisiliti na druge fante, da več mečejo na koš, in dobro nam je uspelo," je po zmagi dejal domači zvezdnik Chris Paul. Prvi strelec Houstona je bil James Harden s 27 točkami, James Ennis jih je dodal 19, Paul in Clint Capela pa vsak po deset.

Izidi:

Houston Rockets - Golden State Warriors 107:86

Denver Nuggets - Atlanta Hawks 138:93

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 116:111