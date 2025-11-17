Houston po novi zmagi ostaja v vrhu na zahodu, Dallas slavil po podaljšku

Košarkarji Houston Rockets po novi zmagi ostajajo v vrhu zahodne konference lige NBA, mesto pred Los Angeles Lakers Luke Dončića. Rakete so tokrat po podaljšku s 117:113 premagale Orlando Magic, blestela pa sta veteran Kevin Durant s 35 ter Turek Alperen Sengun s 30 točkami. Še dve tekmi sta se končali šele po podaljšani igri. V Utahu je Finec Lauri Markkanen za jazzerje dosegel 47 točk.

Vendar pa je bil njegov soigralec Keyonte George tisti, ki je zadnje od svojih skupno 34 točk dosegel s trojko dve sekundi pred koncem drugega podaljška in jazzerjem zagotovil zmago s 150:147 nad Chicago Bulls. Biki so imeli sicer priložnost za novo izenačenje, vendar je Črnogorec Nikola Vučević zgrešil trojko ob pisku sirene.

Cooper Flagg FOTO: Profimedia icon-expand

Podaljšek je bil odločilen tudi v Teksasu, kjer se je pri domačih Dallas Mavericks izkazal letošnji prvi nabor izbora NBA. Komaj 18-letni novinec Cooper Flagg je dosegel 21 točk, PJ Washington prav tako 21 in Daniel Gafford 20. Skupni napor je bil dovolj za zmago s 138:133 nad Portlandom. Atlanta je prišla do tesne zmage v gosteh pri Phoenixu s 124:122, ko je Onyeka Okongwu zbral 27 točk za Hawks, Nickeil Alexander-Walker 26 in Jalen Johnson 25.

V New Orleansu so Golden State Warriors visoko, s 124:106 premagali domače pelikane, najbolj se je izkazal Moses Moody z 32 točkami, od tega je dosegel osem trojk. Michael Porter je za Brooklyn Nets dosegel 34 točk, devet skokov in sedem podaj, mrežice pa so s 129:106 premagale Washington za komaj drugo zmago v novi sezoni. Wizards so povsem zadnji v ligi, saj so izenačili najslabši izkupiček lige (1-12) Indiane z 11. zaporednim porazom.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia icon-expand

San Antonio Spurs so tudi brez Victorja Wembanyame in Stephona Castla premagali Sacramento s 123:110. De'Aaron Fox je dosegel 28 točk in 11 podaj, Harrison Barnes pa je k zmagi dodal 20 točk. "Dobro smo se odrezali. Želiš priti ven, udariti prvi in prevzeti nadzor nad igro," je po zmagi dejal Fox.

"Na obe odsotnosti smo se dobro odzvali. Še vedno imamo nadarjeno ekipo. Ko eden od igralcev pade, ne stopi v ospredje le naslednji, ampak stopi naprej cela ekipa," je dodal Fox. Jaylen Brown je s 33 točkami in z 12 skoki pomagal Boston Celtics do zmage s 121:118 nad Los Angeles Clippers. James Harden je bil sicer prvi strelec tekme s 37 točkami za Clippers, vendar je zgrešil koš za izenačenje ob pisku sirene. Izidi:

Boston Celtics - LA Clippers 121:118 San Antonio Spurs - Sacramento Kings 123:110 Washington Wizards - Brooklyn Nets 106:129 Houston Rockets - Orlando Magic 117:113 (podaljšek) New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 106:124 Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 138:133 (podaljšek) Phoenix Suns - Atlanta Hawks 122:124 Utah Jazz - Chicago Bulls 150:147 (2 podaljška)