Moštvo iz največjega mesta v Teksasu je uprizorilo izjemno ekipno predstavo. Šest igralcev ekipe je doseglo 15 točk ali več. Med njimi je bil najučinkovitejši center Alperen Sengun z 21 točkami.

Houston je na tekmi hitro povedel, po uvodni četrtini imel 10 točk prednosti in nato vodstvo zgolj še povečeval. Pri Philadelphii, ki je zaradi veteranskega počitka nastopila brez zvezdnikov LeBrona Jamesa, Joela Embiida in Jaylena Browna, bil najučinkovitejši Tyrese Maxey s 17 točkami.

S tretjo zmago v vrsti je klub iz največjega mesta v Teksaksu pri izkupičku 15-5 v zmagah, pri čemer so se približali vrhu zahodne konferenci. Pred njimi so zgolj San Antonio Spurs (16-4) in Los Angeles Lakers (15-4) slovenskega zvezdnika Luke Dončića.