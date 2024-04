Dončić blestel ob sedmi zaporedni zmagi Dallasa

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA zmagali na gostovanju v Houstonu s 125:107 ter potrdili šesto mesto na vzhodu, ki neposredno vodi v končnico. Za Dallas je bila to 11. zmaga na zadnjih 12 tekmah. Luka Dončić je dosegel kar 47 točk. Slovenec se je zgolj v prvi četrtini "podpisal" pod 22 točk. Ljubljančan je dodal še dvanajst skokov in sedem podaj. Imel je še dve ukradeni žogi in štiri izgubljene v 35 minutah igre.