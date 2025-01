Vrnila sta se Irving in Thompson, a Dallas je vseeno drugič zapored izgubil

Košarkarji Houston Rockets so doma v ligi NBA s 110:99 premagali Dallas Mavericks, za katere Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral. Dončić je manjkal na četrti tekmi, potem ko se je vrnil po težavah s peto in je dobro začel božični obračun proti Minnesoti, nato pa ga je sredi druge četrtine ustavila poškodba mečne mišice. S parketa bo odsoten najmanj mesec dni. Pri Teksašanih sta se po tekmi počitka vrnila Kyrie Irving in Klay Thompsona, a je Dallas kljub temu izgubil drugič zapored.