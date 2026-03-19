Pravljičnih sedem: Lakersi na pogon Dončića drugič zapored slavili v Houstonu

Na tekmi rednega dela košarkarske ligi NBA sta se v Toyota Centru še drugič v treh dneh pomerili ekipi Houston Rockets in Los Angeles Lakers. Tudi tokrat so bili boljši gostje iz mesta angelov, ki so slavili s 124:116. Luka Dončić nadaljuje z odlično formo v zadnjem obdobju. S 40 točkami, desetimi podajami in devetimi skoki je jezernike vodil k sedmi zaporedni zmagi. Veteran LeBron James je za zmagovalno ekipo dodal 30 točk.