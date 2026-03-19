Izid, liga NBA, redni del:
Houston Rockets - Los Angeles Lakers 116:124 (26:35, 29:32, 37:22, 24:35)
Luka Dončić 40 (12:24 iz igre, 7:17 za tri, prosti meti 9:14, 10 podaj, 9 skokov, 5 izgubljenih, 1 ukradena žoga v 37 minutah).
Pravljičnih sedem: Lakersi na pogon Dončića drugič zapored slavili v Houstonu
Na tekmi rednega dela košarkarske ligi NBA sta se v Toyota Centru še drugič v treh dneh pomerili ekipi Houston Rockets in Los Angeles Lakers. Tudi tokrat so bili boljši gostje iz mesta angelov, ki so slavili s 124:116. Luka Dončić nadaljuje z odlično formo v zadnjem obdobju. S 40 točkami, desetimi podajami in devetimi skoki je jezernike vodil k sedmi zaporedni zmagi. Veteran LeBron James je za zmagovalno ekipo dodal 30 točk.
