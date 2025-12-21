Houston se je Denverju uspel maščevati, nov poraz Dallasa

Toda Rockets so se za poraz maščevali s težko izborjeno zmago, ko sta se tekmeca iz zahodne konference znova pomerila v Denverju. Kevin Durant je prikazal izjemno predstavo s petimi trojkami, Reed Sheppard pa je s klopi dosegel 28 točk, potem ko je zadel šest od devetih metov izven črte.
Po dveh zaporednih zmagah so Toronto Raptors doživeli poraz. Kanadčani so izgubili proti Boston Celtics z 96:112. Brandon Ingram in Sandro Mamukelašvili sta dosegla vsak po 24 točk. Po zmagi Philadelphie 76ers nad Dallas Mavericks s 121:114 so Raptors padli na peto mesto v vzhodni konferenci.
Cade Cunningham je popeljal Detroit Pistons, ki vodijo v vzhodni konferenci, do zmage nad Charlotte Hornets s 112:86. To mu je uspelo s trojnim dvojčkom, 22 točkami ter po 10 skoki in podajami.
Izidi:
Denver Nuggets - Houston Rockets 101:115
Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 121:114
Toronto Raptors - Boston Celtics 96:112
New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 128:109
Detroit Pistons - Charlotte Hornets 112:86
Memphis Grizzlies - Washington Wizards 122:130
Golden State Warriors - Phoenix Suns 119:116
Utah Jazz - Orlando Magic 127:128 (podaljšek)
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 93:98
LA Clippers - Los Angeles Lakers 103:88
(Luka Dončić 12 točk, pet skokov in dve podaji, po poškodbi v 2. polčasu ni igral)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.