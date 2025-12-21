Naslovnica
Houston se je Denverju uspel maščevati, nov poraz Dallasa

Houston, 21. 12. 2025 08.00 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kevin Durant

Kevin Durant je na tekmi košarkarske lige NBA dosegel 31 točk, s katerimi so si Houston Rockets opomogli od poraza po podaljšku in premagali Denver Nuggets s 115:101. Trener Houstona Ime Udoka je bil v začetku tedna kaznovan s 25.000 dolarji kazni s strani lige NBA, potem ko je kritiziral sojenje na tekmi, ki so jo Rockets v ponedeljek izgubili proti Denverju s 125:128. Nov poraz je zabeležil nekdanji klub Luka Dončića iz Teksasa. Ekipa Philadelphia 76ers je Dallas Maverickse ugnala s 121:114.

Toda Rockets so se za poraz maščevali s težko izborjeno zmago, ko sta se tekmeca iz zahodne konference znova pomerila v Denverju. Kevin Durant je prikazal izjemno predstavo s petimi trojkami, Reed Sheppard pa je s klopi dosegel 28 točk, potem ko je zadel šest od devetih metov izven črte.

Preberi še Že tako oslabljeni Lakersi ob porazu s Clippersi ostali še brez Dončića

Po dveh zaporednih zmagah so Toronto Raptors doživeli poraz. Kanadčani so izgubili proti Boston Celtics z 96:112. Brandon Ingram in Sandro Mamukelašvili sta dosegla vsak po 24 točk. Po zmagi Philadelphie 76ers nad Dallas Mavericks s 121:114 so Raptors padli na peto mesto v vzhodni konferenci.

Cade Cunningham je popeljal Detroit Pistons, ki vodijo v vzhodni konferenci, do zmage nad Charlotte Hornets s 112:86. To mu je uspelo s trojnim dvojčkom, 22 točkami ter po 10 skoki in podajami.

Izidi:
Denver Nuggets - Houston Rockets 101:115

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 121:114

Toronto Raptors - Boston Celtics 96:112

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 128:109

Detroit Pistons - Charlotte Hornets 112:86

Memphis Grizzlies - Washington Wizards 122:130

Golden State Warriors - Phoenix Suns 119:116

Utah Jazz - Orlando Magic 127:128 (podaljšek)

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 93:98

LA Clippers - Los Angeles Lakers 103:88
(Luka Dončić 12 točk, pet skokov in dve podaji, po poškodbi v 2. polčasu ni igral)

Že tako oslabljeni Lakersi ob porazu s Clippersi ostali še brez Dončića

