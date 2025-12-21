Houston se je Denverju uspel maščevati, nov poraz Dallasa

Kevin Durant je na tekmi košarkarske lige NBA dosegel 31 točk, s katerimi so si Houston Rockets opomogli od poraza po podaljšku in premagali Denver Nuggets s 115:101. Trener Houstona Ime Udoka je bil v začetku tedna kaznovan s 25.000 dolarji kazni s strani lige NBA, potem ko je kritiziral sojenje na tekmi, ki so jo Rockets v ponedeljek izgubili proti Denverju s 125:128. Nov poraz je zabeležil nekdanji klub Luka Dončića iz Teksasa. Ekipa Philadelphia 76ers je Dallas Maverickse ugnala s 121:114.