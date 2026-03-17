Košarka

Legenda Lakersov laska Dončiću: 30 točk bi lahko dosegel v spanju

Houston, 17. 03. 2026 06.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Los Angeles Lakers so v pravem času ujeli pravo formo. Mesec dni pred začetkom končnice so dobili šesto zaporedno tekmo, Luka Dončić je še šestič presegel mejo 30 točk. To mu je v dresu Lakersov uspelo kar 58-krat, s čimer se je izenačil z legendarnim Jamesom Worthyjem. Ta je bil po zmagi Lakersov v Houstonu poln hvale na račun slovenskega čarodeja.

Jezerniki so dobili devet od zadnjih desetih tekem, po zmagi nad neposrednimi konkurenti za čim boljše izhodišče v končnici, Houston Rocketsi, so se utrdili na tretjem mestu zahodne konference.

"Če bodo tako igrali in ostali zdravi, potem imajo lepe možnosti. Videti je, da je energija prava. LeBron James se pri 41 letih meče po parketu," je zmago Lakersov v Teksasu s 100:92 komentiral nekdanji jezernik James Worthy.

James Worthy je vseh 12 sezon v ligi NBA preživel pri Lakersih.
FOTO: Profimedia

30 točk? Lahko bi jih dosegel v prvi četrtini

Prvi izbor na naboru leta 1982 je vso svojo kariero preživel v zlatorumenem dresu, v katerem je trikrat postal tudi prvak lige NBA. V bogati karieri je, zanimivo, 52-krat dosegel vsaj 30 točk. Luka Dončić pa je prav proti Houstonu prišel do tega mejnika, pri čemer štejemo le tekme v dresu Lakersov.

"30 točk bi lahko dosegel v spanju. Če bi želel, bi jih lahko dosegel v prvi četrtini," je slovenskega zvezdnika pohvalil Worthy in dodal: "Ne samo da dosega visoke številke, ob tem dela soigralce boljše, kar je neverjetno."

'Izgledajo res dobro'

Lakersi so se z zmago utrdili na tretjem mestu zahodne konference, od Houstona imajo zdaj dve zmagi več. "Teden dni nazaj je lestvica izgledala povsem drugače. Lakersi so dobili nekaj tekem proti ekipam, ki so več kot 50-odstotno uspešne. Izgledajo res dobro. Tudi Austin Reaves počasi prihaja v ritem," je o dvigu forme moštva iz mesta angelov povedal Danny Green, ki je z Lakersi po šampionskem prstanu posegel v koronski sezoni 2019/2020.

Preberi še Lakersi na krilih Dončića do šeste zaporedne zmage

Čeprav so bili v ospredju znova najvidnejši posamezniki, poleg Dončića še James in Reaves, je nekdanji košarkar Olimpije spomnil tudi na pogosto prezrtega Deandrea Aytona, ki je po all-star premoru občutno dvignil svojo formo. "V končnici bi rad videl ponovni obračun z Minnesoto, da bi lahko Ayton pokazal, koliko je vreden. Lani jih je pokopal skok, letos bi lahko bilo drugače."

Naslednja tekma Lakerse čaka v noči na četrtek, ko se bodo drugič zapored pomerili z raketami iz Houstona.

košarka luka dončić los angeles lakers james worthy

Lakersi na krilih Dončića do šeste zaporedne zmage

