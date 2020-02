Howard: Z Bryantom sva bila dogovorjena za vikend vseh zvezd

Izkušeni Dwight Howard, stari znanec vikendov vseh zvezd, kjer je leta 2008 slavil na tekmovanju v zabijanju, je za ESPN razkril, kakšne načrte je imel ob vrnitvi po več kot desetletju. "S Kobejem (Bryantom, op. a.) sva bila dogovorjena, da mi bo pomagal pri enem od zabijanj," je po zmagi nad San Antonio Spursi povedal 34-letnik, ki še kar ne more verjeti, kaj se je v resnici zgodilo:"Vsak dan razmišljam o tem. Še vedno sem v šoku. Nikoli nisem razmišljal, da se lahko pripeti kaj takega."

Howard in Bryant sta bila soigralca v sezoni 2012/2013, znano pa je, da je bilo njuno razmerje vse prej kot idealno. Tega 208 centimetrov visoki košarkar ni zanikal, je pa dejal, da mu je žal, ker se Kobeju ni utegnil zahvaliti za skupen čas: "Veliko ljudi je mislilo, da sva se sovražila, a to ne drži. Bili pa so časi, ko se preprosto nisva razumela. Žal mi je, ker mu nisem uspel povedati, kako hvaležen sem bil za vse, kar sem se od njega naučil. Kako hvaležen sem, da sem lahko igral z enim najboljših vseh časov."

Howard se bo četrtič v karieri udeležil tekmovanja v zabijanju. Leta 2008 je celo osvojil to prestižno nagrado. 2007 ga je ugnal Gerald Green, dve leti kasneje pa Nate Robinson. 34-letnik bo daleč najstarejši na letošnji izvedbi, poleg njega se bodo tekmovanja udeležili šeAaron Gordon (24 let),Pat Connaughton (27 let) in Derrick Jones mlajši (22 let).

Slednji, soigralec našega Gorana Dragića, je po mnenju večine prvi favorit za lovoriko, mnogi pa ga imajo celo za najboljšega, ko je govora o zabijanju med samimi tekmami. Gordon je bil naslovu zelo blizu leta 2016, ko mu ga je v enem izmed najboljših tekmovanj v tem tisočletju za malenkost speljal Zach LaVine. Za največjo neznanko pa velja Connaughton. Košarkar vodilne ekipe Milwaukee Bucks je sicer že kar nekajkrat pokazal, da zna poleteti visoko, na tekmovanju vseh zvezd pa ga še nismo videli.

Zabijanja Dwighta Howarda iz leta 2008: