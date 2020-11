Hrovat pred tekmo z Ukrajinci: Tudi v okrnjeni zasedbi smo dovolj kakovostni

Eden tistih slovenskih košarkarskih reprezentantov, ki nikoli ne razočara s pristopom in borbenostjo, je zagotovo nekdanji član Cedevite Olimpije Gregor Hrovat. Ta meni, da bo s soigralci že na prvi tekmi pokazal, da se tudi tako okrnjena slovenska zasedba lahko kosa s komerkoli. Obračuna z Ukrajino in Avstrijo si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in Voyo.

Gregor Hrovat je prepričan, da se mora slovenska košarkarska reprezentanca v prvi vrsti ukvarjati sama s seboj. "Ne smemo se preveč ukvarjati z Ukrajinci. Bolj se moramo osredotočiti na naš pristop k tekmi in našo igro. Spomnim se zadnje tekme proti Ukrajini v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo, ko smo jih dobili v Stožicah po podaljšku. Čeprav smo bili tudi takrat močno oslabljeni, smo našli pot do zmage. Verjamem, da lahko vse skupaj ponovimo tudi tokrat,"pravi dobro razpoloženi Hrovat, ki meni, da se zaradi okrnjenega igralskega kadra nima smisla pretirano obremenjevati. icon-expand Gregor Hrovat meni, da ima slovenska reprezentanca kljub okrnjenosti zasedbi dovolj kakovosti za uspeh na naslednjih kvalifikacijskih preizkušnjah. FOTO: Damjan Žibert "Drži, da v tem trenutku morda nimamo tiste posamične kakovosti, ki bi jo lahko imeli, če bi bili zraven vsi manjkajoči košarkarji. A na to smo že vajeni, tisti, ki smo tukaj, pa bomo storili vse, da zmaga ostane doma. Na nas je, da poskrbimo za dobro vzdušje v izbrani vrsti, kar je nemalokrat lahko eden od pomembnejših dejavnikov za dosego dobrega rezultata," je prepričan član francoskega Choleta in dodaja, da se je kljub nenavadnim razmeram, v katerih so se znašli športniki po vsem svetu, vedno lepo zbrati na reprezentančnih akcijah. "Imeli smo kar dolg reprezentančni premor, zato se je spet lepo zbrati. Imeli smo dovolj časa, da se ustrezno spočijemo in pripravimo na prvega tekmeca. Glavni poudarek je na kvalitetni obrambi in hitrih prehodih v protinapade. Kljub okrnjenosti zasedbe imamo še vedno dovolj kakovosti, da se zoperstavimo komurkoli. Naš cilj je jasen: zmagati na obeh tekmah," je odločen Gregor Hrovat.