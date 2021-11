Slovenski košarkarji zmagali v Zagrebu

Cilj slovenske reprezentance v naslednjih petnajstih mesecih je četrti nastop na SP, ki ga bodo gostile Indonezija, Malezija in Japonska. Za to mora osvojiti eno od prvih treh mest v prvem delu v skupini, v kateri sta še Švedska in Finska, ter nato ob križanju z Izraelom, Nemčijo, Estonijo in Poljsko ponovno biti med tremi najboljšimi. Na SP bo iz Evrope nastopilo dvanajst reprezentanc.

Kar se tiče Slovenije, so iz olimpijske reprezentance manjkali Luka Dončić, Vlatko Čančar, Mika Tobey, Zoran Dragić in Gregor Hrovat, selektor Slovenije Aleksander Sekulić pa je stavil na naslednjo zasedbo: Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Blaž Habot, Alen Hodžić, Jan Kosi, Luka Lapornik, Miha Lapornik, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Matic Rebec in Luka Rupnik.

Na parket dvorane Dražena Petrovića v Zagrebu je stopila peterka Jaka Blažič, Žiga Dimec, Edo Murič, Alen Hodžić, Luka Rupnik. Na začetku je imela slovenska vrsta zelo nizek odstotek zadetih metov, prvo četrtino je končala s 26-odstotnim metom iz igre, do 16. minute (33:27) pa je zadela vsega šest metov iz igre. Hrvaška je pred tem vodila že z desetimi točkami prednosti (28:18). Prvo četrtino so dobili Hrvati (19:16), v drugi pa so Slovenci zaigrali bolje, dobili ta del in vodili ob polčasu za dve točki (39:41). Za Slovenijo je le šest igralcev doseglo točke, Slovenci so na odmor odšli z metom 8:23 (trojke 5:18), osmimi izgubljenimi žogami in zgolj petimi podajami. Tehtnico so na svojo stran obrnili z bolj čvrsto obrambo in dobili so skok v drugi četrtini z 12:6. Prvi strelec po prvem polčasu je bil Jaka Blažič, ki je dosegel 14 točk, deset jih je dodal Luka Rupnik.