Nekdanji hrvaški velikan obuja kariero 'izgubljenega' slovenskega talenta

Žan Mark Šiško je septembra v 2023 zapustil španskega prvoligaša Rio Breogan in na spletni strani kluba celo napovedal, da bo končal kariero. Kot so dodali pri klubu, je Šiško kot razlog za slovo od Španije navedel osebne razloge. In res, Ljubljančan, ki je dopolnil 28 let dve leti ni pogledal žoge in se upokojil ter se umaknil iz javnega življenja. A očitno se Šiško vrača na košarkarski parket.

Nekdanji NBA igralec in tudi pred leti član Olimpije Damjan Rudež, novi treener Cibone, ga je očitno uspel prepričati in Žan Mark Šiško bo začel priprave z modrimi iz Zagreba, ki bodo v tej sezoni nastopili v ABA2 ligi ter domačem prvenstvu. "Kar nekaj časa se že trudim, da bi kariero po letu odsotnosti vrnil na pravo raven, vendar stvari niso šle po načrtih. Zato sem sprejel težko odločitev, da ustavim košarkarsko kariero in odprem novo poglavje v življenju," je pred točno dvema letoma takrat dejal Šiško. Ob tem se je zahvalil vse v klubu za priložnost in podporo. A su je očitno le premislil in bo obudil kariero. Glede na to, da v slovenski reprezentanci primanjkuje (kakovostnih) organizatorjev igre, je odločitev Šiška spodbudna tudi iz te plati.