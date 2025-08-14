Svetli način
Nekdanji hrvaški velikan obuja kariero 'izgubljenega' slovenskega talenta

14. 08. 2025

Slovenski košarkar Žan Mark Šiško je pred skoraj točno dvema letoma naznanil predčasni konec kariere. Informacija se je takrat zdela šokantna, 28-letni Ljubljančan pa je (vsaj do zdaj) mislil še kako resno, saj se dve leti ni "dotaknil" žoge. A to se bo očitno spremenilo. Kariero enega največjih slovenskih talentov vseh časov bo obujal nekdanji košarkarski velikan zagrebška Cibona, ki pa je le še bleda senca "Vukova s Tuškanjca", kot so še v času Dražena Petrovića rado rekli Cibosem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Žan Mark Šiško je septembra v 2023 zapustil španskega prvoligaša Rio Breogan in na spletni strani kluba celo napovedal, da bo končal kariero. Kot so dodali pri klubu, je Šiško kot razlog za slovo od Španije navedel osebne razloge. In res, Ljubljančan, ki je dopolnil 28 let dve leti ni pogledal žoge in se upokojil ter se umaknil iz javnega življenja. A očitno se Šiško vrača na košarkarski parket. 

Žan Mark Šiško
Žan Mark Šiško FOTO: AP

Nekdanji NBA igralec in tudi pred leti član Olimpije Damjan Rudež, novi treener Cibone, ga je očitno uspel prepričati in Žan Mark Šiško bo začel priprave z modrimi iz Zagreba, ki bodo v tej sezoni nastopili v ABA2 ligi ter domačem prvenstvu. "Kar nekaj časa se že trudim, da bi kariero po letu odsotnosti vrnil na pravo raven, vendar stvari niso šle po načrtih. Zato sem sprejel težko odločitev, da ustavim košarkarsko kariero in odprem novo poglavje v življenju," je pred točno dvema letoma takrat dejal Šiško. Ob tem se je zahvalil vse v klubu za priložnost in podporo. A su je očitno le premislil in bo obudil kariero. Glede na to, da v slovenski reprezentanci primanjkuje (kakovostnih) organizatorjev igre, je odločitev Šiška spodbudna tudi iz te plati. 

Žan Mark Šiško
Žan Mark Šiško FOTO: Damjan Žibert

Žan Mark Šiško, 191 centimetrov visoki branilec, je bil v začetku kariere član Olimpije, igral je še za Škofjo Loko, Cibono, Ilirijo in Koper Primorsko, od koder je prestopil k Bayernu, kjer je bil štiri leta in tudi igral v Evroligi. Leta 2023 pa je za kratek čas nosil dres Rio Breogana.

