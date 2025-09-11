Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

Ljubljana, 11. 09. 2025 08.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
173

Medtem ko je skoraj ves (košarkarski) svet kritiziral sojenje na četrtfinalnem obračunu Eurobasketa med Slovenijo in Nemčijo, ki so ga po preobratu v zadnji četrtini in tudi s pomočjo spornih odločitev dobili Nemci, pa je hrvaški komentator na eni izmed televizij podprl vsako sodniško določitev in za vse okrivil nikogar drugega kot Luka Dončića.

Več videovsebin
  • Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić po bolečem porazu proti Nemčiji
    03:41
    Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić po bolečem porazu proti Nemčiji
  • Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić pred četrtfinalnim obračunom z Nemčijo
    04:17
    Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić pred četrtfinalnim obračunom z Nemčijo

Po porazu v četrtfinalu proti Nemčiji se zaradi mnogih čudnih sodniških odločitev v slovenskem taboru niso ugriznili v jezik. Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen. 

Statistika Luke Dončića na obračunu z Nemčijo
Statistika Luke Dončića na obračunu z Nemčijo FOTO: Sofascore.com

Besede so letele na sodniško trojko, Wojciech Liszka s Poljske, Luis Castillo iz Španije in Martins Kozlovskis iz Latvije, ki je že na začetku tekme superzvezdniku dosodila tehnično napako, na začetku tretje četrtine četrto osebno, na koncu tekme pa Nemčiji v dobrih treh minutah prisodila devet prostih metov, ki so tehtnico dokončno nagnili na stran svetovnih prvakov. 

Alen Omić in Luka Dončić
Alen Omić in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Povsem Drugače je situacije na parketu videl hrvaški komen Sport Klubu Marin Mrduljaš, ki je v neposrednem prenosu za vsako odločitev "pohvalil" sodniško trojko ... Vse se je začelo v tretji minuti tekme, ko je Dončić zgrešil met izza črte za tri točke ..

Preberi še Jeza, ponos in vse ostalo: Mnogi nas niso spoštovali, raje bi govoril o tistih, ki so nas podpirali

"Poglejte ga, sedaj bo začel na vse kriplje kriliti z rokami in začel bo z žolčnim prigovarjanjem sodnikom. Evo ga, seveda. Pričakovano," je med drugim začinil neposredni prenos četrtfinalnega dvoboja Eurobasketa Nemčija - Slovenija hrvaški komentator in se že veselil naslednje sodniške odločitve ... 

Luka Dončić je že v tretji minuti prejel tehnično napako. Že zgodaj v drugem polčasu si je nabral štiri osebne napake ...
Luka Dončić je že v tretji minuti prejel tehnično napako. Že zgodaj v drugem polčasu si je nabral štiri osebne napake ... FOTO: AP

"Tehnična napaka Dončić. Kapo dol sodnikom. Najbolje, da vse skupaj takoj rešijo. Dončić zelo pretirava, ne samo na tem evropskem prvenstvu prvenstvu, temveč na splošno v zadnjih letih. Vse pod okriljem Fibe. Prav zares. On ves čas nekaj gestikulira in vrši pritisk na sodnike. Videli ste ta njegov prodor pod koš in takoj je imel nekaj za reči sodnikom," je še dodal komentator hrvaškega Sport Kluba.

košarka slovenija dončić
Naslednji članek

Solze bojevnikov po bolečem porazu: 'Pokazali smo, kako se bori za državo'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (173)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
11. 09. 2025 09.50
Favoriti, razen Nemcev so šli domov. Niso si smeli dovoliti, da gredo še Nemci. Druge razlage ni. So pa to počeli zelo prefinjeno. Takoj Luki tehnično in osebno, pol so dokaj uravnoteženo sodili, v zadnji četrtini, pa spet!?
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
11. 09. 2025 09.49
+1
Kak pravi pregovor:hrvat je t.. tak da škoda besed 😆
ODGOVORI
1 0
komarec
11. 09. 2025 09.46
+1
Hrčka boli da na tem prvenstvu ni Hrvaške za to podpora slabim sodniškim odločitvam. Žal ste slabši od Slovencev, pika.
ODGOVORI
3 2
Otto von Grunf
11. 09. 2025 09.46
+3
Ali se spomnite, kakšni so bili komentarji na začetku prvenstva? Slovenija iz gnojnice do junakov... 😁
ODGOVORI
3 0
Otto von Grunf
11. 09. 2025 09.47
+1
Kar naenkrat smo vsi postali domoljubi...
ODGOVORI
1 0
Styria
11. 09. 2025 09.50
...športniki so edini, ki dvignejo ponos , zavednost....pol, pa ko začnem gledati poročila pa spet stara zgodba.
ODGOVORI
0 0
Ombolo
11. 09. 2025 09.46
+3
A so Hrvati že v finalu?
ODGOVORI
3 0
dujedrag
11. 09. 2025 09.48
-1
U nogometu so usaj bili za razliko od vas. Pa je nogomet najbolj igran šport. 10x več ko košarka po svetu celem. Vam pa tud iz srbije ne pomagajo kot u košarki, ko so zdaj z anglijo fasali 5-0
ODGOVORI
1 2
Ladybird77
11. 09. 2025 09.45
+4
Ja Hrvati pa res lahko komentirajo, ko so tako lep rezultat na tem EP dosegli.
ODGOVORI
4 0
cekinar
11. 09. 2025 09.44
+2
Važno je,da več kot miljon slovencev obišče hrvasko obalo,kot destinacijo za letni dopust,hlapci ....zdaj mi pa našopajte minuse.
ODGOVORI
4 2
NiGenocid
11. 09. 2025 09.45
+0
RES! Je pa tudi res, da tam ljudje NE umirajo na urgencah v lastnih iztrebkih, tako kot v sloveniji.
ODGOVORI
1 1
BR1AF
11. 09. 2025 09.42
+2
Ja to sodniško trojko si je treba zapomnit pa vrnit milo za drago...npr poljake lahko slabo ocenjujemo pri skokih,španci imajo itak velik komplekes proti nam tisti latvijec pa bo itak nabasu na kakšno policijsko kontrolo ko bo šel na Hrvaško...vsi trije so sodili pristransko in nespoštljivo do Slovenije...
ODGOVORI
2 0
drimtim
11. 09. 2025 09.41
+3
Foušija je hudič.Drugače pa za svoje naj navija kažejo odlične tekme.
ODGOVORI
5 2
janimir
11. 09. 2025 09.41
+2
Niso neumni kot mi, ki malikujemo njihovega lepotca (trenutno v Milanu) ki je pošiljal Skomino v slovensko.....
ODGOVORI
2 0
cool1
11. 09. 2025 09.41
+4
Mrduljaš je vse zmrdal, ni prav videl, ne pozna pravil, niso mu slovenci všeč, ni mu pomoči veste, je take narave menda....
ODGOVORI
5 1
iRobert
11. 09. 2025 09.40
+3
Kocke letos niso doživele niti enga poraza na EP :D
ODGOVORI
3 0
Frzenk
11. 09. 2025 09.39
+6
hrvat je tat
ODGOVORI
7 1
tito73
11. 09. 2025 09.38
+10
Kockice so vrhunsko odigral na tem EP-ju! 😂😂😂
ODGOVORI
12 2
dujedrag
11. 09. 2025 09.39
-5
A misliš da se na Hr sportu samo košarka vrti? Imaš cel kup usega
ODGOVORI
1 6
NiGenocid
11. 09. 2025 09.42
-1
RES! Je pa tudi res, da tam ljudje NE umirajo na urgencah v lastnih iztrebkih, tako kot v sloveniji..
ODGOVORI
3 4
Castrum
11. 09. 2025 09.45
Vidimo 2X kompleksek🤣
ODGOVORI
0 0
jj84
11. 09. 2025 09.38
+3
Zdaj so pametni, ko je ena nova poletna sezona zaključena in rešena s strani slovenčkov. Tehnična napaka za hrvaški narod.
ODGOVORI
4 1
IQ190oRmore
11. 09. 2025 09.46
+1
Prav ponosen sem, da nisem k temu prispeval niti centa. Vsako leto me opomnijo, zakaj je dobra odločitev da ne gremo več k njim.
ODGOVORI
1 0
Samo navijač
11. 09. 2025 09.37
+6
Pri vsakem sportu nas okradejo. Pristop ne bil koncno res taprav. Lahko smo ponosni, smrad sodniski pa naj se malo zamisli.
ODGOVORI
6 0
Panter 63
11. 09. 2025 09.37
+1
Oni Milovanovic kateri je komentiral rokomet je odkrito navijal proti Hrvaški, Stare ni omenil ne Hrvaško. Poglejte njegov intervju na yutube. Govoril," ona država s juga". In tako naprej.
ODGOVORI
1 0
dujedrag
11. 09. 2025 09.39
-3
Pa normalno, u resnici se v HR veliko bolj spoštuje SLO in tudi iskreno želi dober rezultat ko SLO za Hrvatsko...to vsak ve!
ODGOVORI
1 4
dujedrag
11. 09. 2025 09.35
-8
Drugače pa povem čisto objektivno in to je resnica. Zdaj se bo usulo. U HR se veliko bolj navija za SLO u vseh športih, kot us SLO za Hrvatsko 😯 ups
ODGOVORI
0 8
Castrum
11. 09. 2025 09.37
+3
Ah, kompleksek, ne laži!
ODGOVORI
4 1
dujedrag
11. 09. 2025 09.41
-3
Ti si izvrsten primer. Se te spomnem kako si pljuval po HR na useh tekmovanjih ko je HR igrala za visoke uvstitve.... zdaj se pa delaš nekaj kao da si u redu, ološ
ODGOVORI
0 3
Castrum
11. 09. 2025 09.46
-1
Kompleksek, kdaj pa je rvaška igrala zadnjič za visoke uvrstitve? 1994?😎
ODGOVORI
0 1
Ladybird77
11. 09. 2025 09.46
Še en Hrvat smeti po slovenskih forumih.
ODGOVORI
0 0
Panter 63
11. 09. 2025 09.47
Kateri komplexi? Kje to ? Ti si največji kompleksek tukaj. Odkrito navijal proti vsega Hrvaškega. Samo vtihni. Poznam te leta in leta, se nisi napisal nič pozitivnega glede Hrvaške. Samo žalitve. Vtihni malinovec. Non stop nakladaš nekakšno Slo velesilo. Kje? Rokomet, katerega skozi navajas kot velesila kolika razlika madalj proti Hrvaški? Atletiko si omenil dan nazaj,kolika razlika medalj proti Hrvaški? Hokej,koliko imata medalj? Nobeno. Del pejt spat.
ODGOVORI
0 0
awontuwej
11. 09. 2025 09.34
+1
Pod črto so bili Nemci na koncu res za odtenek boljši, kar je razumljivo ob daljši klopi, svoje pa so dodali še sodniki. Sicer pa se vedno forsira velike države, ki imajo več navijačev, to pa pomeni več biznisa na prvenstvu . Upam, da se bo tudi Luka iz tega kaj naučil, saj je na igrišču zato, da igra in ne da debatira s sodniki. Za to so selektor in njegovi pomočniki.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215