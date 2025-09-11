Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

Po porazu v četrtfinalu proti Nemčiji se zaradi mnogih čudnih sodniških odločitev v slovenskem taboru niso ugriznili v jezik. Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen.
Besede so letele na sodniško trojko, Wojciech Liszka s Poljske, Luis Castillo iz Španije in Martins Kozlovskis iz Latvije, ki je že na začetku tekme superzvezdniku dosodila tehnično napako, na začetku tretje četrtine četrto osebno, na koncu tekme pa Nemčiji v dobrih treh minutah prisodila devet prostih metov, ki so tehtnico dokončno nagnili na stran svetovnih prvakov.
Povsem Drugače je situacije na parketu videl hrvaški komen Sport Klubu Marin Mrduljaš, ki je v neposrednem prenosu za vsako odločitev "pohvalil" sodniško trojko ... Vse se je začelo v tretji minuti tekme, ko je Dončić zgrešil met izza črte za tri točke ..
"Poglejte ga, sedaj bo začel na vse kriplje kriliti z rokami in začel bo z žolčnim prigovarjanjem sodnikom. Evo ga, seveda. Pričakovano," je med drugim začinil neposredni prenos četrtfinalnega dvoboja Eurobasketa Nemčija - Slovenija hrvaški komentator in se že veselil naslednje sodniške odločitve ...
"Tehnična napaka Dončić. Kapo dol sodnikom. Najbolje, da vse skupaj takoj rešijo. Dončić zelo pretirava, ne samo na tem evropskem prvenstvu prvenstvu, temveč na splošno v zadnjih letih. Vse pod okriljem Fibe. Prav zares. On ves čas nekaj gestikulira in vrši pritisk na sodnike. Videli ste ta njegov prodor pod koš in takoj je imel nekaj za reči sodnikom," je še dodal komentator hrvaškega Sport Kluba.
