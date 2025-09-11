Hrvaški komentator hvalil vsako odločitev proti Dončiću: Tehnična napaka. Kapo dol sodnikom!

Medtem ko je skoraj ves (košarkarski) svet kritiziral sojenje na četrtfinalnem obračunu Eurobasketa med Slovenijo in Nemčijo, ki so ga po preobratu v zadnji četrtini in tudi s pomočjo spornih odločitev dobili Nemci, pa je hrvaški komentator na eni izmed televizij podprl vsako sodniško določitev in za vse okrivil nikogar drugega kot Luka Dončića.

Po porazu v četrtfinalu proti Nemčiji se zaradi mnogih čudnih sodniških odločitev v slovenskem taboru niso ugriznili v jezik. Prvi zvezdnik in strelec turnirja Luka Dončić je povedal, da tako nespoštljivega odnosa v karieri še ni bil deležen.

Statistika Luke Dončića na obračunu z Nemčijo FOTO: Sofascore.com icon-expand

Besede so letele na sodniško trojko, Wojciech Liszka s Poljske, Luis Castillo iz Španije in Martins Kozlovskis iz Latvije, ki je že na začetku tekme superzvezdniku dosodila tehnično napako, na začetku tretje četrtine četrto osebno, na koncu tekme pa Nemčiji v dobrih treh minutah prisodila devet prostih metov, ki so tehtnico dokončno nagnili na stran svetovnih prvakov.

Alen Omić in Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Povsem Drugače je situacije na parketu videl hrvaški komen Sport Klubu Marin Mrduljaš, ki je v neposrednem prenosu za vsako odločitev "pohvalil" sodniško trojko ... Vse se je začelo v tretji minuti tekme, ko je Dončić zgrešil met izza črte za tri točke ..

"Poglejte ga, sedaj bo začel na vse kriplje kriliti z rokami in začel bo z žolčnim prigovarjanjem sodnikom. Evo ga, seveda. Pričakovano," je med drugim začinil neposredni prenos četrtfinalnega dvoboja Eurobasketa Nemčija - Slovenija hrvaški komentator in se že veselil naslednje sodniške odločitve ...

Luka Dončić je že v tretji minuti prejel tehnično napako. Že zgodaj v drugem polčasu si je nabral štiri osebne napake ... FOTO: AP icon-expand