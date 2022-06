Hrvaški mediji ne morejo verjeti videnemu: 'Debakel,' so si enotni

Verjeli so, pričakovali so. Le kaj? Verjeli so v zmago nad Slovenijo, pričakovali so vsaj dostojen upor proti Sloveniji, toda dobili so klofuto. Klofuto v režiji Luke Dončića in Gorana Dragića so z ogorčenjem pospremili tudi hrvaški mediji, ki so predstavo Hrvatov označili za "debakl".

"Bolje je, da svetovno prvenstvo gledamo po televiziji. In vidimo, kako se igra prava košarka," so bili ostri pri 24sata.hr. icon-expand Hrvaški portal 24sata.hr kritičen do predstave Hrvatov v Stožicah FOTO: Zajem zaslona "Hrvaška razbita v Ljubljani, a ni še vse izgubljeno: to je tisto, kar je potrebno v zadnjem krogu," so zapisali na Dnevnik.hr. icon-expand Dnevik.hr o debaklu Hrvaške v Stožicah ... FOTO: Zajem zaslona Jutarnji.hr je predstavo Hrvaške označil za debakel. "Dončić in druščina v popolnosti nadigrali naše košarkarje," piše v naslovu Jutarnjega. icon-expand Jutarnji.hr o tekmi Slovenija - Hrvaška FOTO: 24ur.com Index.hr je o tekmi Slovenija - Hrvaška kratko zapisal: 'Debakl Hrvaške v Ljubljani.' icon-expand Index.hr o tekmi Slovenija - Hrvatska FOTO: Zajem zaslona