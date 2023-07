Hrvati odpovedali prijateljsko tekmo, namesto njih v Stožicah Črnogorci

Slovenci so na prvi pripravljalni tekmi to poletje v Celju ugnali Kitajsko.

Že kupljene vstopnice za prvotno predvideno tekmo proti Hrvaški bodo ostale veljavne za tekmo proti Črni gori, zato menjava ni potrebna. Termin tekme prav tako ostaja nespremenjen. Slovenci in Črnogorci bodo na parket ljubljanske dvorane Stožice stopili v torek, 8. avgusta, ob 18. uri, so dodali na zvezi.

"Malce neobičajno je, da se že dogovorjena tekma tik pred zdajci odpove na tak način. Še posebej v pripravah na tako pomembno tekmovanje in ko je govora o dveh prijateljskih zvezah, ki sta izpeljali že mnogo skupnih projektov. A ne glede na vse, bomo reprezentanci omogočili izjemno kakovostno pripravljalno tekmo, in verjamem, da bodo slovenski navijači na tekmi proti Črni gori prišli na svoj račun," je za KZS dejal predsednik Matej Erjavec . Razlogov za odpoved ni podal.

Po odpovedi hrvaške reprezentance je vodstvo slovenske izbrane vrste pri iskanju rešitve hitro zavihalo rokave, zadnjega pripravljalnega tekmeca pa našlo v Črni gori. Črnogorci bodo letos drugič zapovrstjo nastopili na svetovnem prvenstvu. Ob prvencu pred štirimi leti so osvojili 25. mesto, letos pa se bodo v skupinskem delu prvenstva v Manili pomerili proti Egiptu, Mehiki in Litvi.

V Stožicah tudi Dončić in Čančar

Slovenski košarkarji se sicer že nekaj časa pripravljajo za nastop na svetovnem košarkarskem prvenstvu, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom potekalo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. V petek sta se ekipi v Ljubljani pridružila še prvi zvezdnik reprezentance Luka Dončić in prvak lige NBA z Denver Nuggetsi Vlatko Čančar.

Doslej so Slovenci v okrnjeni zasedbi odigrali pripravljalno tekmo proti Kitajski in jo v Celju premagali s 75:73. Naslednji obračun bo v sredo v Stožicah, ko bo na drugi strani parketa stala Grčija. V petek bo nato v Atenah še drugi obračun omenjenih tekmecev.

Po dvoboju s Črno goro sledi še močan turnir v španski Malagi, kjer bosta 11. in 12. avgusta slovenski tekmici reprezentanci Španije in ZDA. Po prihodu na Japonsko pa se bo izbrana vrsta 19. avgusta v Tokiu pomerila še z domačini. Prva tekma na SP jo čaka 26. avgusta proti Venezueli. V skupini F sta še reprezentanci Gruzije in Zelenortskih otokov.