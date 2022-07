Hrvati po porazu proti Fincem in izpadu: Uradno smo dosegli dno

Hrvaška košarkarska reprezentanca je neslavno končala kvalifikacije za preboj na naslednje svetovno prvenstvo. Po zmagi Slovenije na Švedskem je imela priložnost, da se z uspehom proti Finski vendarle uvrsti v naslednji krog. Ni jim uspelo, čeprav so naši južni sosedi še minuto in pol pred koncem vodili za osem točk, so na koncu izgubili in izpadli. Hrvati so zgrešili zadnjih sedem prostih metov in osem poskusov. Mediji naših južnih sosedov še nikoli niso bili tako kritični. "Dosegli smo dno dna."

icon-expand Hrvaška je pred dnevi visoko izgubila v Stožicah. Kljub temu je imela po zmagi Slovenije na Švedskem v svojih rokah napredovanje v drugi del kvalifikacij. Po porazu proti Finski na Reki je zgodba končana ... FOTO: Damjan Žibert

Finska je na gostovanju na Reki prišla do dragocene zmage, ki ji prinaša lepo izhodišče pred drugim delom kvalifikacij. Skandinavci so na šestih tekmah le enkrat izgubili in imajo v tem trenutku odlične možnosti za prvi preboj na SP. V povsem drugačnem položaju je Hrvaška. Naši južni sosedi so na šestih tekmah le enkrat slavili, nazadnje pa boleče izgubili proti Finski in predčasno končujejo s kvalifikacijami. V zadnji minuti in pol so zapravili kar osem točk prednosti. Zelo nenatančni so bili predvsem pri izvajanju prostih metov. NBA košarkar Lauri Markkanen, član ekipe Cleveland Cavaliers, je s trojko v zadnjih sekundah tekme na Kvarnerju šokiral Hrvaško, ki je po porazu izpadla iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

"Sami sebe smo premagali in ni bilo prvič. Imeli smo vse. Rezultat, žogo, samo da tekmo pripeljemo h koncu. Nato se nam vedno znova "zgodijo" stvari. Ne vem, nisem dovolj pameten, a dejstvo je, da smo dosegli dno," je po debaklu na Reki dejal član ekipe Utah Jazz Bojan Bogdanović, ki je imel metz za zmago, a njegov poskus za tri točke ni našel pravega mesta. Tudi sicer Babo, kot kličejo fanta iz Mostarja, ni blestel. "Nikoli nismo bili nižje. Dosegli smo samo dno. Težko je biti sedaj pameten, vendarle je potrebno počakati kakšen dan in nato potegniti določene poteze," je še dejal vidno razočarani Bogdanović, ki se zaveda, da sedaj Hrvaško čakajo celo predkvalifikacije v boju za naslednje EP. "Gremo družno z Luksemburgom, Malto, Švico, Ciprom, Dansko in podobnimi reprezentancami. Hrvaška košarka še nikoli v zgodovini ni bila nižje."

icon-expand Dino Rađa in Larry Bird FOTO: AP

'Pogoste menjave selektorjev niso prinesle nič dobrega. Naj gredo vodilni pri HKS'

Hrvaški mediji so enotni. "Riba smrdi pri glavi. Na odgovornost se bo seveda najprej poklicalo selektorja Damirja Mulaomerovića, toda že prevečkrat smo menjali selektorje, vodstvo HKS pa je ves čas isto," opozarjajo Sportske novosti in navajajo glavne krivce za hudo krizo hrvaške reprezentančne in tudi klubske košarke. "Seveda se pokliče na odgovornost selektorja ob slabih rezultatih. Tu ni nobenega dvoma, toda že nekaj časa ni pravega odziva ljudi prvi vrhu Zveze. Najprej mora oditi član strokovnega sveta Dino Rađa, saj so njegove odločitve več kot očitno napačne in škodljive. Moramo se tudi vprašati, kaj dobrega lahko še prinese predsednik HKS Stojko Vranković. Tu je še generalni sekretar Josip Vranković. Od omenjene trojke se pričakuje, da bodo najprej povlekli poteze. V smeri odhoda, seveda," zaključuje zagrebški športni časnik.

Selektor Mulaomerović: Tekma je bila verjetno zanimiva, a ...

Prvi trener hrvaške reprezentance Damir Mulaomerović je vseh 40 minut dvoboja s Finci "igral" s svojimi košarkarji. "Vodil, navijal, vpil, kritiziral sodnike in tudi svoje varovance. Videlo se je, da diha z ekipo, da živi za rezultat, a vse skupaj je bilo premalo. In če ni rezultata, je prvi na odstrelu selektor. Ne bomo trdili, da je glavni krivec za naš fiasko, a gotovo nosi svoj del," pišejo pri Indexu.