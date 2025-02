Hrvati prvič v zgodovini ostali brez uvrstitve na EP

Pred zadnjim krogom so le še štiri neznanke, saj je znanih 20 od 24 reprezentanc, ki se bodo borile za naslov evropskega prvaka od 27. avgusta do 14. septembra na turnirju, ki ga bodo gostili Ciper, Finska, Poljska in Latvija. Vse štiri ekipe so tudi igrale v kvalifikacijah, vendar brez rezultatskega učinka, saj so bile že avtomatično uvrščene na EP.

Slovenije je ena izmed 16 reprezentanc, ki so si prek kvalifikacij že zagotovile nastop na prvenstvu stare celine, to so še Izrael in Portugalska iz skupine A, Italija in Turčija iz skupine B, Belgija in Španija iz skupine C, Francija ter Bosna in Hercegovina iz skupine E, Grčija, Velika Britanija in Češka iz skupine F, Srbija in Gruzija iz skupine G ter Estonija in Litva iz skupine H.