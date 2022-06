Hrvati prepričani: V ničemer nismo slabši od Slovencev in to bomo dokazali

Čeprav pravega razloga za prehud optimizem nimajo, po štirih odigranih tekmah so v kvalifikacijah za SP Hrvati zgolj pri eni zmagi, pa iz košarkarskega tabora "ognjenih" pred četrtkovim spektaklom v polnih Stožicah prihajajo visokoleteče napovedi. Naši južni sosedi, okrepljeni z igralci lige NBA Ivico Zubcem, Bojanom Bogdanovićem in Mariom Hezonjo, kot sami pravijo, pripravljajo neprijeten večer armadi slovenskih navijačev v Stožicah.

icon-expand Luka Dončič in Bojan Bogdanović na tekmi lige NBA FOTO: AP

Pred vrati je nov kvalifikacijski ciklus tekem za nastop na košarkarskem SP. Na prvih štirih tekmah je Hrvaška reprezentanca zabeležila zgolj eno zmago, Slovenija pa ima navkljub odličnemu uvodu in prvih dveh zmagah na kontu zgolj eno več.

V prvem ciklu konec avgusta oziroma tik pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji bo Luka Dončić še lahko pomagal Sloveniji, v novembrskem in februarskem terminu pa se bo morala Slovenija znajti brez njega in ostalih igralcev iz lige NBA ali Evrolige.

Tudi zato bo dvoboj v razprodanih Stožicah zelo pomemben za obe izbrani vrsti, morda celo bolj za Hrvaško, ki trenutno zaseda celo zadnje mesto v skupini. Prvi dvoboj je, spomnimo, dobila Slovenija (76:74). "Hrvaška je nazadnje medaljo na velikem tekmovanju osvojila pred 27 leti. Od takrat se je dvakrat prebila v četrtfinale Olimpijskega turnirja, šlo je za igre leta 1996 in 2016, dvakrat je prišla še v četrtfinale SP in enkrat med osem najboljših na Eurobasketu. In to prav na prvenstvu v Stožicah leta 2013," se spominja hrvaški športni časnik Sportske novosti. "Luko Dončića bomo težko zaustavili, toda tudi Slovenci bodo imeli težav s pokrivanjem Bojana Bogdanovića, Maria Hezonje in Ivice Zubca. Tu je še Ante Žižić," opozarjajo pri Sportskih novostih. Medtem ko v slovenski reprezentanci tokrat ne bo Vlatka Čančarja in Klemna Prepeliča, pa bodo pri Hrvatih manjkali Dario Šarić, Filip Krušlin, Krunoslav Simon in Ivan Ramljak.

icon-expand Bojan Bogdanović bo glavno hrvaško orožje v napadu. FOTO: Damjan Žibert

"Kogar ni, ga ni. Za nami so dobre priprave in mislim, da smo visoko motivirani za dvoboj s Slovenci. A kot vedno bo na tekmi marsikaj drugače, kot je bilo v pripravah nanjo. Še posebej, ker nam bo nasproti stal tudi košarkar, kot je Luka Dončić, na katerega se je vedno težko pripraviti," pred tekmo petega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2023 opozarja selektor Hrvatov Damir Mulaomerović, ki je na klopi zamenjal Damirja Mršića.

Slovenija in Hrvaška sta doslej odigrali 36 medsebojnih dvobojev. 19 tekem so dobili Hrvati, na zadnjih treh obračunih pa so slavili Slovenci.

Hrvati so iz Opatije, kjer so se pripravljali, že dopotovali v deželo. "V Slovenijo moramo samozavestno, kot borbena ekipa," sporoča Mulaomerović. "Kako braniti Luko Dončića? Vsi morajo pomagati. Toda Slovenija ni le Luka Dončić. Veliko igralcev bo treba zaustaviti," je prepričan Mula, kot z vzdevkom imenujejo hrvaškega selektorja. V prvem ciklu konec avgusta oziroma tik pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji bo Luka Dončić še lahko pomagal Sloveniji, v novembrskem in februarskem terminu pa se bo morala Slovenija znajti brez njega in ostalih igralcev iz lige NBA ali Evrolige.

icon-expand Damir Mulaomerović FOTO: aba-liga.com

Selektor Poljske je prepričan, da bo Hrvaška slavila v Stožicah



Še najbolj pompozne napovedi pred spektaklom v Stožicah, ki se bo odvil pred več kot 13 tisoč navijači, prihajajo iz ust poljskega selektorja, Hrvata Igorja Miličića. Ta je prepričan, da Hrvaška ni nič slabša od Slovenije in da bo to dokazala na sami tekmi. "To bo dvoboj, ki ga bodo odločale malenkosti. Treba pa je imeti v glavi, da Hrvaška v ničemer ni slabša od Slovenije. Oni imajo Dončića, mi pa precej več kakovostnih košarkarjev. To lahko na koncu odloči v našo korist. Moja napoved je zmaga Hrvaške v Stožicah."

icon-expand Hrvaški mediji ostrijo optimizem pred tekmo v Stožicah. FOTO: Twitter

Hrvaška zelo potrebuje zmago, Slovenija tudi



Tekma bo zelo pomembna za obe ekipi. Hrvaška je namreč v dosedanjih štirih nastopih v kvalifikacijah za SP zabeležila le eno zmago in je zadnja v skupini C, Slovenija pa si je po uvodnih zmagah proti Hrvaški (76:74) in Švedski februarja privoščila dva poraza s Finsko. Četrtkova tekma s Hrvaško in nato nedeljska s Švedsko (17.00) bosta zadnji v prvem delu kvalifikacij za SP 2023. V nadaljevanju Slovenijo čaka še šest preizkušenj proti trem najboljšim ekipam iz skupine D (Nemčija, Izrael, Estonija, Poljska). Vsi rezultati iz prvega dela se bodo prenesli v drugi del. Kvalifikacije za SP, peti krog:

Četrtek, 30. junij 2022, ob 20.15

Ljubljana, Arena Stožice

Slovenija - Hrvaška



6. krog:

Nedelja, 3. julij 2022, ob 17.00

Stockholm, Hovet Stockholm Arena

Švedska - Slovenija