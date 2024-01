Hud udarec za Domžalčane, do konca sezone brez prvega organizatorja

"Letošnja sezona članski ekipi s poškodbami enostavno ne prizanaša. Že pred sezono za dalj časa izgubljeni Lenart Sirc, daljša odsotnost Jana Copota v začetku sezone in izmenične odsotnosti Tiborja Mirtiča in Blaža Mahkovica so močno načele delovni proces in posledično seveda vplivale na prikazano na parketu. Ne glede na vse, smo vztrajali pri izbrani sestavi ekipe, saj verjamemo, da se je s tem sprostilo tudi veliko priložnosti za ostale. Seveda tak šok, kot je izguba vodilnega organizatorja igre, ne more ostati brez reakcije, zato bomo v prihajajočem obdobju poiskali ustrezno zamenjavo in kmalu na parketu znova pokazali pravi obraz," je v uradnem sporočilu za javnost med drugim dejal direktor domžalske ekipe Matevž Zupančič.