Hud udarec za Poljake: Sochan bo izpustil Eurobasket

Varšava, 10. 08. 2025 16.14 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M. , STA
Poljska košarkarska reprezentanca, ki bo na bližnjem evropskem prvenstvu igrala v skupini s Slovenijo, je doživela hud udarec. Zaradi poškodbe mečne mišice bo Eurobasket moral izpustiti Jeremy Sochan, so sporočili iz poljske košarkarske zveze.

Jeremy Sochan
Jeremy Sochan FOTO: AP

Pri poljski zvezi so zapisali, da se je Jeremy Sochan potožil nad bolečinami v mišici, testi pa so pokazali, da mora prekiniti treninge in da ne bo nared do Eurobasketa, ki se bo začel 27. avgusta.

Na sestanku igralca in njegovega zastopnika s predstavniki zveze in njegovega kluba iz Lige NBA San Antonio Spurs so se odločili, da je najbolje, če se 22-letnik vrne v ZDA na nadaljnjo rehabilitacijo.

Sochan je član San Antonia od leta 2022, zanj je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 11,4 točke, 6,5 skoka in 2,4 podaje na tekmo, in prvi zvezdnik poljske reprezentance, ki bo prvi tekmec Slovenije na EP v Katovicah 28. avgusta. V skupini D so še Islandija, Francija, Belgija in Izrael.

Poljaki bodo posledično na Eurobasketu imeli zgolj enega košarkarja iz Lige NBA. Njihove barve bo branil poljsko-hrvaški 22-letnik Igor Miličić. Tudi Slovenija bo z Luko Dončićem imela le enega predstavnika Lige NBA, največ pa srbska izbrana vrsta, katere dres bodo nosili Nikola Jokić, Nikola Topić, Nikola Jović, Bogdan Bogdanović in Tristan Vukčević.

