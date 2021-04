Hud udarec za ambiciozni Denver: Murray si je strgal kolenske vezi

Vodstvo kluba Denver Nuggets, katerega član je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, je potrdilo, da si je Jamal Murraymed tekmo rednega dela sezone lige NBA v San Franciscu strgal kolenske vezi levega kolena. Ni še jasno, kako dolgo bo moral 24-letni nekdanji član košarkarske ekipe univerze Kentucky počivati, nobenega dvoma pa ni, da je to velik udarec za moštvo iz Kolorada. Nuggetsi so lani igrali v finalu zahodne konference, letos pa so jim z glavnim kandidatom za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, srbskim centrom Nikolo Jokićem, nekateri napovedovali celo pohod (vsaj) do velikega finala.

Murray se je poškodoval v zaključku obračuna z Golden State Warriorsi, ko je prodrl pod koš in med poskusom odriva začutil bolečino v kolenu. Trener Michael Malone je po tekmi priznal, da gre verjetno za hujšo poškodbo, že pred uradno diagnozo pa so mu prek družbenih omrežij podporo izrazili številni stanovski kolegi.

Priložnost za Campazza in Morrisa

24-letnik je do ponedeljkove tekme izpustil štiri obračune Denverja ravno zaradi težav s kolenom, v povprečju pa je dosegal 21,2 točke in 4,8 podaje v tej sezoni na tekmo. Denver trenutno drži četrto mesto v zahodni konferenci in je na dobri poti, da si zagotovi dobro izhodišče pred začetkom izločilnih bojev. Prav Murray je bil lani v floridskem "mehurčku", kjer se je odvila končnica 2020, gonilna sila Nuggetsov s povprečjem 26,5 točke in 6,6 podaje. Nuggetsi so po zaostanku z 1:3 v zmagah izločili trenutno vodilno ekipo lige Utah Jazz, nato pa še favorizirane Los Angeles Clipperse. Ustavili so jih šele kasnejši prvaki Los Angeles Lakersi.

Po nedavnem prihodu Aarona Gordonaso delnice Denverja pred letošnjo končnico začele kotirati še višje, zdaj pa bosta večje breme na svoja pleča morala prevzeti "novinec" Facundo Campazzo, ki je sredi aktualne sezone zapustil Real Madrid, in Monte Morris. Murray se je v tej sezoni med drugim izkazal s 50 točkami na februarskem obračunu v Clevelandu, kjer kot prvi v zgodovini takšno število točk dosegel brez enega samega prostega meta.