Hud udarec za Sekulića, ki je ostal brez Čančarja in Joksimovića

Vlatko Čančar je odšel v Španijo, kjer se bo na vrnitev pod koše po poškodbi pripravljal v klubskem okolju Burgosa, Stefan Joksimović pa je moral reprezentančno akcijo odpovedati zaradi virusne okužbe. Ob tem ostaja vprašljiv nastop Urbana Kroflića, ki se v sklopu reprezentance pripravlja po posebnem programu.
Aleksandar Sekulić je posledično v ekipo vpoklical dva novinca, Jona Dolničarja in Gala Čopa, kot pomočnik na klopi pa se je reprezentanci pridružil Dragiša Drobnjak.
"Trenutno smo v precej nenavadni situaciji. Ne samo, da nimamo vseh igralcev, manjka nam tudi kontinuiteta, ki si jo želimo. Predvsem ob pomlajevanju reprezentance vedno iščemo nove rešitve in nove igralce. Uvodni teden priprav bomo izkoristili predvsem za to, da igralce čim bolje telesno pripravimo ter jih hkrati še tesneje povežemo s sistemom igre, ki ga želimo igrati," je na druženju z mediji povedal Sekulić.
Slovenija bo kvalifikacijski tekmi igrala 27. avgusta v Parizu s Francijo ter 30. avgusta v Tivoliju z Madžarsko. Pred tem jo čakata še dve prijateljski tekmi. V sredo, 19. avgusta, se bo v dvorani Tivoli pomerila z Latvijo, tri dni kasneje pa v Celju s Črno goro.
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