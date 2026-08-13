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Košarka

Hud udarec za Sekulića, ki je ostal brez Čančarja in Joksimovića

Zreče, 13. 08. 2026 14.00 pred 2 urama 1 min branja 43

Avtor:
STA
Vlatko Čančar

Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo prihodnje leto. Po številnih odpovedih vključno z Luko Dončićem sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.

Stefan Joksimović je ibl najboljši košarkar Eurobasketa do 18 let, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo.
Stefan Joksimović je ibl najboljši košarkar Eurobasketa do 18 let, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo.
FOTO: KZS

Vlatko Čančar je odšel v Španijo, kjer se bo na vrnitev pod koše po poškodbi pripravljal v klubskem okolju Burgosa, Stefan Joksimović pa je moral reprezentančno akcijo odpovedati zaradi virusne okužbe. Ob tem ostaja vprašljiv nastop Urbana Kroflića, ki se v sklopu reprezentance pripravlja po posebnem programu.

Aleksandar Sekulić je posledično v ekipo vpoklical dva novinca, Jona Dolničarja in Gala Čopa, kot pomočnik na klopi pa se je reprezentanci pridružil Dragiša Drobnjak.

Aleksander Sekulić to poletje ne more računati tudi na Luko Dončića.
Aleksander Sekulić to poletje ne more računati tudi na Luko Dončića.
FOTO: Profimedia

"Trenutno smo v precej nenavadni situaciji. Ne samo, da nimamo vseh igralcev, manjka nam tudi kontinuiteta, ki si jo želimo. Predvsem ob pomlajevanju reprezentance vedno iščemo nove rešitve in nove igralce. Uvodni teden priprav bomo izkoristili predvsem za to, da igralce čim bolje telesno pripravimo ter jih hkrati še tesneje povežemo s sistemom igre, ki ga želimo igrati," je na druženju z mediji povedal Sekulić.

Slovenija bo kvalifikacijski tekmi igrala 27. avgusta v Parizu s Francijo ter 30. avgusta v Tivoliju z Madžarsko. Pred tem jo čakata še dve prijateljski tekmi. V sredo, 19. avgusta, se bo v dvorani Tivoli pomerila z Latvijo, tri dni kasneje pa v Celju s Črno goro.

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KOMENTARJI43

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seter73
13. 08. 2026 17.01
daj pober se gumpec Sekulicev
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
13. 08. 2026 16.53
Kakšna viroza je to,da ne bo mogel igrati konec avgusta!??
Odgovori
+1
1 0
olafur
13. 08. 2026 16.47
A folk še koga ne mara bolj kot Sekuliča.
Odgovori
+1
1 0
barjan?ek1
13. 08. 2026 16.37
S strumnimi koraki ob veliki pomoči Sekuliča, Erjavca in starega Dončiča recimo po poti Hrvaške košarke v tretji razred EU košarke. Sramota da se tako igramo z ugledom in odgovorni nič ne ukrenejo. La Portu pa je očitno ta vročina udarila v glavo ko je postavil malega Sekulo za trenerja Barce. To bo še zanimivo
Odgovori
+5
5 0
gullit
13. 08. 2026 16.46
Upajmo da ne bomo padli tako globoko kot sosedi, v tretji razred EU košarke, med Dance, Norvežane, Luksemburg,...
Odgovori
+3
3 0
Sirhakel77
13. 08. 2026 16.23
V naši reprezentanci je to postalo že kronično... Vsaj jaz se nekako ne morem znebiti občutka, da to ni naključje...
Odgovori
+4
5 1
barjan?ek1
13. 08. 2026 16.22
Pod vodstvom tega nesposobneža se tudi slučajno ne bomo uvrstili na prvenstvo pa čeprav fantom ki hočejo igrati za repko tega ne privoščim
Odgovori
+1
2 1
Xmmx
13. 08. 2026 16.08
Tudi ce bi bla ..ne gremo na sp..hrvate boste spet gledal na trnih kot fuzbal🤣
Odgovori
-3
1 4
gullit
13. 08. 2026 16.26
Upajmo da se uvrstite, da ne boste spet gledal Slovence po tv, kot že zadnja dva svetovna prvenstva. Eksotika
Odgovori
+3
4 1
Semek
13. 08. 2026 16.07
lahko ma najboljse igralce v evropi, pa kaj ce mu, ce je nesposoben do amena ta sekulic
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
13. 08. 2026 15.48
Sekuliću je dokončno uspelo uničiti reprezentanco
Odgovori
+1
4 3
barjan?ek1
13. 08. 2026 15.37
Če si nornalen igralec in imaš kaj v glavi za takega šarlatana in nesposobneža nočeš igrati in tudi Luka noče. Dokler ga ne bodo odstavili bo slo članska košarka poden od podna
Odgovori
+0
3 3
Xmmx
13. 08. 2026 16.09
Ti smesn janezek si res merilo kaj in kako
Odgovori
-2
1 3
Pa kaj
13. 08. 2026 16.15
ne. ti si merilo. takšni, kot si ti, morajo imeti pogovore leže na kavču. nekdo sprašuje in posluša, ti odgovarjaš..
Odgovori
+1
2 1
mr_green
13. 08. 2026 16.20
Sekulič je institucija!
Odgovori
+2
2 0
štajerc65
13. 08. 2026 15.20
pod Sekulicem se vsi nekaj poskodijejo pa zbolevajo ali pa družinske težave. Upam da se motim in temu ni kriv selektor.
Odgovori
+3
5 2
barjan?ek1
13. 08. 2026 15.38
++++++
Odgovori
-2
0 2
Amor Fati
13. 08. 2026 15.40
Nikoli, ampak res, nikoli ni kriv selektor.
Odgovori
+2
3 1
Xmmx
13. 08. 2026 16.07
Ne da ni nic kriv..sigzrbo pa ni glavni krivec..ampak navijacem zenskih skokov,ki zoge od blizu niso vidl je to tezko razlozit
Odgovori
+3
3 0
jezenslovenec
13. 08. 2026 15.19
Ne vem, na podlagi česa se Čančarja kliče v reprezentanco????
Odgovori
+5
5 0
televizija2000
13. 08. 2026 15.15
Kdaj je bil Čančar nazadnje kak faktor ? Joksimovića je pa škoda...morda kasneje pride zraven da bo pomagal.
Odgovori
+4
5 1
dark Cat
13. 08. 2026 15.09
Hud udarec za sekulica🤣🤣🤣.....bi prej reku da je sekulic hud udarec za reprezentanco
Odgovori
+3
8 5
Amor Fati
13. 08. 2026 15.11
Ne bodi tak. Vsi ga imajo radi. 🤣🤣🤣
Odgovori
-1
3 4
Šestka6
13. 08. 2026 14.57
Odkar je ata Dončić v KZS je šlo samo še na dol. Se bojim, da je problem prav tu
Odgovori
+9
10 1
Amor Fati
13. 08. 2026 15.01
Usluzbenec meseca ze deseti mesec zapored 🤣
Odgovori
+7
8 1
Amor Fati
13. 08. 2026 14.54
Joksa, majstore, pa kaj se ti greš? Tvoj mali potrebuje reprezentanco. 🤣 Sej vem, da je od tebe pobral vso nadarjenost in nadleznost, ampak tvoj mali potrebuje reprezentančne tekme. Upam, da je res kriv virus. 🤣
Odgovori
+5
6 1
supergigi
13. 08. 2026 14.52
Lol. Nihče noče več igrati pod šarlatanom.
Odgovori
+0
6 6
tmj
13. 08. 2026 14.57
točno tako to je glavni vzrok..pa pejt ze stran jansa ti je zrihtu in golob pa verjetno se trump so ti zraihtal barcelono pa se kar noče zapustit reprezentance ..to pa je taprav klop
Odgovori
+1
4 3
Amor Fati
13. 08. 2026 15.06
Obstajajo tudi takšni ki hočejo, ampak ne smejo.
Odgovori
+3
4 1
Anion6anion
13. 08. 2026 14.43
Ker ne odstopi Sekulić in vodstvo KZS , bodo pa košarkaši dali odpoved. Bravo , fantje!
Odgovori
+7
11 4
kapljač1
13. 08. 2026 14.39
Znebiti se starega kadra, za vedno in graditi na osemnajst in dvajsetletnikih .
Odgovori
+14
14 0
presnet
13. 08. 2026 14.31
Odkar so nas navijače pustil na cedilu zaradi Severinčice, naj igrajo sami zase ali za njo, izgubijo tudi lahko.
Odgovori
+1
4 3
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