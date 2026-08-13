Hud udarec za Sekulića, ki je ostal brez Čančarja in Joksimovića

Stefan Joksimović je ibl najboljši košarkar Eurobasketa do 18 let, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo.

Vlatko Čančar je odšel v Španijo, kjer se bo na vrnitev pod koše po poškodbi pripravljal v klubskem okolju Burgosa, Stefan Joksimović pa je moral reprezentančno akcijo odpovedati zaradi virusne okužbe. Ob tem ostaja vprašljiv nastop Urbana Kroflića, ki se v sklopu reprezentance pripravlja po posebnem programu.

Aleksandar Sekulić je posledično v ekipo vpoklical dva novinca, Jona Dolničarja in Gala Čopa, kot pomočnik na klopi pa se je reprezentanci pridružil Dragiša Drobnjak.