Huda kazen za Clipperse zaradi kršitve pravil o plačnih omejitvah

Pri klubu iz Los Angelesa so se namreč z obvodnimi finančnimi posli prek sponzorskih pogodb ob pridobitvi zvezdnika Kawhija Leonarda izognili plačnim omejitvam, ki veljajo v ligi NBA. V ligi so s temi omejitvami določili najvišji možni znesek denarja, ki ga lahko posamezna športna ekipa porabi za skupne plače svojih zaposlenih oziroma igralcev. Gre za tako imenovano zgornjo mejo plač, plačno kapico oziroma salary cap.

Poleg plačila omenjenih 30 milijonov dolarjev kazni je liga losangeleškemu klubu naložila še dodatne sankcije. Najbolj boleča je vsekakor izguba pravice do izbora prihodnjih igralcev, ki bi jih pridobili na naborih za leta 2029, 2030, 2031, 2032 in 2033. Ob tem so iz vseh dejavnosti lige in moštva izključili tudi lastnika kluba Steva Ballmerja, in sicer za obdobje enega leta.

Predsednika košarkarskih operacij Lawrencea Franka so suspendirali za šest mesecev. Ta kazen tudi pomeni, da v tem času ne bo prejemal plače. Predsednici poslovnih operacij Gillian Zucker pa so za eno leto prepovedali opravljanje kakršnih koli dejavnosti v ligi in klubu. Tudi sam Leonard bo moral ligi vrniti 700.000 dolarjev (približno 603.700 evrov) zaradi nepravilno pridobljenih ugodnosti.