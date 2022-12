Huda nesreča med košarkarsko tekmo v Egiptu, 27 navijačev hospitaliziranih

Tekma je bila prekinjena pred zaključkom tretje četrtine pri izidu 45:66. Številni navijači so ob padcu dela tribune poškodovanim priskočili na pomoč, igralci obeh moštev pa so lahko zgolj nemočno spremljali šokantne dogodke. Leto 2022 so na žalost zaznamovale številne smrti navijačev ob spremljanju športnih dogodkov, predvsem v nogometu. Na začetku leta je na afriškem pokalu narodov v Kamerunu v stampedu pred enim od stadionov umrlo osem navijačev, dodatnih 38 je bilo ranjenih.

Pred in med majskim finalom Lige prvakov je pred stadionom prišlo do nemirov, ker lokalna policija v Parizu ni primerno varovala enega od vhodov, tam smrtnih žrtev na srečo ni bilo, česar pa ne moremo reči za eno največjih tragedij v zgodovini športa, ki se je zgodila oktobra letos. Neverjetni prizori v Indoneziji, borba za življenje in 125 umrlih, med njimi mladi starši in njihovi otroci, ki nikoli več ne bodo brcnili žoge ali veselo objeli svojih dedkov in babic. Okoli 180 je bilo tudi poškodovanih v vsesplošnem kaosu in stampedu, ki je sledil pretirano nasilnemu odzivu policistov na vdor navijačev na zelenico po prvoligaški tekmi med rivaloma Arema in Persebaya Surabaya.