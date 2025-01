Hude besede in prepir nekdanjih velikanov NBA: 'Se bova morala stepsti?'

Oba sta v ligo NBA vstopila z moštvom Orlando Magic in oba sta to moštvo popeljala do velikega finala. Na koncu obema veliki met v Floridi ni uspel, sta pa pozneje osvojila prstan z Los Angeles Lakersi. Shaquille O'Neal je kariero končal s štirimi naslovi prvaka, Dwight Howard je edinega osvojil leta 2020. Mnogi so ju primerjali in te primerjave se Howard sprva ni sramoval, a O'Neal je kljub temu 13 let mlajšega košarkarja večkrat javno kritiziral zaradi njegovega pristopa na košarkarskem igrišču in izven njega.

Nedavno je Howard o njunem odnosu spregovoril na podkastu The Gauds Show. "Najbolj sem sovražil to, da je vedno mislil, da želim biti kot on. Nikoli nisem želel tega, a vseeno bi to lahko videl kot kompliment in s tem pokazal, kako velik igralec in oseba je. Nikoli nisem hotel biti on. Sem hotel določene stvari iz njegovega življenja uporabiti v svojem? Sem. A nikoli nisem bil nespoštljiv do njega. A po tem, ko je rekel toliko stvari o meni, sem rekel: Hej, Shaq, to se mora ustaviti. Poskušal sem tudi govoriti z njim," je o letih besednih bitk z O'Nealom dejal Howard.