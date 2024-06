Hude težave za Latvijo: Porzingisa ne bo v kvalifikacijah za OI

Visokorasli latvijski center Kristaps Porzingis je redko poškodbo noge utrpel na drugi tekmi finala severnoameriške lige NBA. Njegovi Boston Celticsi so s 4:1 v zmagah premagali zasedbo Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića in osvojili rekordni 18. naslov prvaka prek luže. Porzingis je pozneje na peti tekmi sicer pomagal svojim soigralcem na parketu, a bo moral zdaj pod nož zaradi raztrganine tkiva za stabilizacijo zgornjega dela gležnja ter poškodbo mišice nad njim.

"Poškodba mu ne dovoljuje igranja na primerni ravni za nastope v olimpijskih kvalifikacijah. V naslednjih dneh ga čaka operacija," so iz vrst Bostona zapisali v izjavi za javnost. Latvija je tako ostala brez vodje na parketu za domači kvalifikacijski turnir. V skupini A bodo domačini igrali proti Gruziji in Filipinom, v skupini B so Brazilija, Kamerun in Črna gora. Na OI se bo uvrstil le zmagovalec turnirja v Rigi.

V Pireju bo prav tako med 2. in 7. julijem igrala slovenska reprezentanca z Dončićem na čelu. V skupini A jo čakata tekmi proti Novi Zelandiji in Hrvaški, ob morebitnem napredovanju iz nje pa se ta križa s skupino B, v kateri so Egipt, Grčija in Dominikanska republika.

Slovenijo pred odhodom v Grčijo čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Braziliji v petek.