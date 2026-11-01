Hudi kriki bolečine: Samar proti Realu staknil grdo poškodbo rame

25-letni Jeseničan se je v tretji četrtini tekme šestega kroga lige ACB zapletel v boj za žogo z Realovim centrom Damianom Jonesom. Pri tem mu je neugodno obrnilo levo ramo, nato pa je obležal na parketu. Srečanja ni mogel nadaljevati.

Samar je do poškodbe v približno desetih minutah zbral dve točki in asistenco. Pri Burgosu so po tekmi sporočili, da ga čakajo zdravniški pregledi. Natančna narava poškodbe in dolžina odsotnosti tako za zdaj še nista znani.

Njegovo zdravstveno stanje bo pomembno tudi za slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića. Reprezentanco ta mesec čakata novi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. 27. novembra bo v celjskem Zlatorogu gostila Finsko, tri dni pozneje pa gostovala na Madžarskem.

Samarjev rojak Vlatko Čančar po poletni vrnitvi v Burgos zaradi poškodbe kolena v tej sezoni še ni zaigral.