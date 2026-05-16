'To je poraz športa. Fantom sem čestital, kot da so osvojili naslov prvaka'

Petkov večer v Beogradu je Cedeviti Olimpiji prinesel zadnje dejanje četrtfinalne serije regionalne Lige ABA. Ljubljanski košarkarji so na odločilni tretji tekmi proti Crveni zvezdi v srbski prestolnici iskali preboj v polfinale regionalnega tekmovanja, a po zahtevnem in intenzivnem obračunu ostali brez želenega rezultata. Zvezda je na koncu zmagala z rezultatom 95:86. Kljub porazu pa so Ljubljančani še enkrat pokazali veliko mero značaja, ekipnega duha in pripravljenosti na boj do zadnjih minut srečanja.
Kljub razočaranju po koncu tekme ostaja za Cedevito Olimpijo sezona, v kateri je ekipa večkrat dokazala, da lahko tekmuje tudi proti najmočnejšim ekipam v regiji.
Četrtfinalna serija proti Crveni zvezdi je pokazala, da imajo zmaji kakovost, značaj in potencial, da se enakovredno kosajo z najboljšimi moštvi Lige ABA. Zmaji so po 30 minutah igre vodili s 70:66. V zadnji četrtini dogajanje na parketu ni bilo v prid slovenskim prvakom – Zvezda je prešla v vodstvo, borbeni igri Ljubljančanov navkljub pa ga Beograjčani niso več izpustili iz svojih rok.
Poraz v Beogradu pomeni konec regionalne poti v tej sezoni, vendar hkrati ne izbriše vsega dobrega, kar je ekipa zgradila skozi tekmovalno sezono. Ljubljančani so skozi sezono večkrat pokazali napredek, ekipno povezanost in sposobnost odziva v zahtevnih trenutkih, prav te lastnosti pa predstavljajo pomemben temelj za prihodnje izzive.
"Nikakor mi ni žal zaradi poraza. To je zmaga – zame in za vse nas. Kdor je imel oči, je lahko videl, kaj se je dogajalo na igrišču. To je poraz športa. Jaz pa sem fantom čestital, kot da so osvojili naslov prvaka. Zame so oni prvaki. So moj ponos. Pokazali so izjemen značaj in zame je to nekaj fantastičnega. To tekmovanje zapuščamo kot največji gospodje. Užival sem in to je nekaj izjemnega. Če je ta ekipa morala zaključiti svojo pot na tak način, kot jo je, potem želim vsem naprej veliko sreče. Fantom sem iskreno čestital. Res iskreno. Zame so oni prvaki. Zame bodo vedno prvaki," je po končani sezoni v regionalni ligi dejal strateg Olimpije Zvezda Mitrović.
Zmaji bodo zdaj vse svoje moči usmerili v zaključek sezone na domačih tleh – že v nedeljo jih v Stožicah čaka druga četrtfinalna tekma državnega prvenstva proti Laškemu. Z zmago si lahko Cedevita Olimpija zagotovi nastop v polfinalu, kjer jo že čaka ekipa GGD Šenčur.
Liga ABA, znana tudi kot Jadranska liga, je vrhunsko košarkarsko tekmovanje, ki združuje klube iz držav nekdanje Jugoslavije, vključno s Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro. Ustanovljena je bila leta 2001 z namenom dviga kakovosti košarke na tem območju, saj so se klubi soočali z majhnimi domačimi trgi. Liga velja za eno najmočnejših v Evropi in služi kot ključna odskočna deska za igralce, ki želijo prestopiti v najelitnejšo evroligaško konkurenco ali ligo NBA.
Dvorana Aleksandra Nikolića, v preteklosti znana pod imenom Hala Pionir, je ena najbolj ikoničnih košarkarskih aren v Evropi, ki se nahaja v Beogradu. Poimenovana je po legendarnem srbskem trenerju Aleksandru Nikoliću, ki velja za očeta jugoslovanske košarkarske šole. Dvorana je znana po svojem izjemno vročem in glasnem vzdušju, ki ga ustvarjajo navijači, zaradi česar velja za enega najtežjih gostovanj za nasprotne ekipe, hkrati pa je bila prizorišče številnih zgodovinskih zmag in naslovov tako klubskih kot reprezentančnih ekip.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.