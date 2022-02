Nova tekma, stara računica: zmaji proti Igokei nujno potrebujejo zmago

"Nedeljska tekma je zagotovo zelo pomembna. Igokea se v zadnjem obdobju dviguje in igra izredno disciplinirano košarko. Naši tekmeci igrajo potrpežljivo in vseskozi menjavajo obrambe," je ekipo iz Laktašev pohvalil trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac .

Košarkarjem Cedevite Olimpije letos še zdaleč ne gre vse po pričakovanjih, a imajo pred zadnjim delom lige Aba še vedno vse v svojih rokah. So namreč na šestem mestu, ki kot zadnje še prinaša nastopanje v končnici. Se pa zmaji dobro zavedajo, da so si doslej privoščili že preveč kiksov, zato si novega v nedeljo proti Igokei nikakor ne smejo.

Tudi Murić z izbranimi besedami o Igokei, ki pa jo bodo morali premagati

Med tednom so njegovi varovanci že prestali podoben preizkus, ko so v obračunu Eurocupa proti Bursasporju nujno potrebovali zmago in do nje na koncu tudi zanesljivo prišli. Tokrat bodo morali nalogo ponoviti, česar se dobro zaveda eden od nosilcev igre Edo Murić.

"Zagotovo pričakujemo težko tekmo, saj so naši tekmeci na zadnji tekmi pokazali, da so v odlični formi. Na vseh igralnih položajih ima Igokea močne igralce, zato bomo morali biti povsem zbrani in osredotočeni. Upam, da bomo nadaljevali z dobrimi igrami in skupaj rasli. V nedeljo nujno potrebujemo novo zmago," je za klubsko spletno stran povedal kapetan slovenske reprezentance.