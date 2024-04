Krka po porazu proti Igokei še korak bližje izpadu

Košarkarji Krke so na gostovanju pri Igokei doživeli šesti zaporedni poraz, desetega na zadnjih enajstih tekmah in skupno dvajsetega v štiriindvajsetih nastopih. Prav v času tekme v Laktaših je v Srbiji zaokrožila informacija, da so se klubi, sicer tudi lastniki tekmovanja, poenotili glede bodoče strukture lige ABA po vstopu nove ekipe iz Dubaja.

Prvak lige ABA 2 bo napredoval v vsakem primeru, nobena država pa ne bo smela imeti več kot šest udeležencev v elitni ligi ABA, kar pomeni, da če bosta oba finalista Aba 2 iz Srbije, bo zadnja ekipa iz elitne lige igrala kvalifikacije z naslednjo ekipo, ki ni iz Srbije po rednem delu lige ABA 2. Krka bo naslednji konec tedna gostila Cedevito Olimpijo, v zadnjem krogu pa bo gostovala pri Borcu.

Tekmo z Igokeo so Novomeščani izgubili v drugem polčasu. V tretjem delu igre so zaostali s 16:28, drugih dvajset minut pa so izgubili za dvanajst točk. Dobro predstavo je prikazal Jan Špan, ki je dosegel 23 točk (trojke 4:8) in imel 10 podaj.

Izid, liga Aba, 24. krog:

Igokea - Krka 90:84 (27:21, 12:24, 28:16, 23:23)