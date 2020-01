Igokea odnesla zmago iz Stožic

Košarkarjem Cedevite Olimpije se ni uspelo še tretjič v nizu v regionalnem tekmovanju rešiti v zadnjem hipu. Potem ko so v prejšnjih krogih slavili po dveh podaljških proti Megi Bemax in s košem v zadnji sekundi proti Ciboni, so tokrat morali priznati premoč Igokei, ki je dobro izkoristila nihanja v igri domačih in v zadnjih minutah brez težav zadržala prednost. To je bil za Cedevito Olimpijo četrti poraz v ligi ABA (ob desetih zmagah), ljubljansko moštvo je na tretjem mestu lestvice s 24 točkami (prva je Budučnost z 25 točkami in 11 zmagami, enako število točk in zmag ima tudi Partizan na drugem mestu).

Gostje so s trojko tik pred koncem prve četrtine napovedali, da se ne nameravajo predati, kar so potrdili tudi v drugi. Prednosti sedmih točk domači niso zadržali, gostje pa so pred polčasom z novo trojko spet prišli povsem blizu. V tretji in četrtin četrtini pa so košarkarji Igokee spretno kaznovali bledo predstavo domačih. Vse več zgrešenih metov in izgubljenih žog je tehtnico kmalu nagnilo na stran gostujoče ekipe, ki je vodila s 60:55, a so se takrat v končnici približali domači. Odločitev je tako padla v zadnji, v kateri pa Ljubljančani niso popravili vtisa.

Igokea je bila vedno korak pred njimi, domačim je zadnjič dovolila, da se približajo na 76:77, potem pa so spet prevzeli pobudo. Mirno so zaključevali napade, medtem ko so se domači zaletavali in skušali na silo spremeniti potek tekme. Po trojki Save Lešića za vodstvo Igokee s 83:76 minuto pred koncem pa je bilo dokončno jasno, da bodo zeleno-oranžni doživeli četrti poraz v ligi Aba.Najboljši pri domačih je bil Codi Miller-McIntyre z 22 točkami, tri manj je dosegel Jaka Blažič, pri gostih pa je bil najbolj razpoložen Lešić, nekdanji košarkar Olimpije, s 27 točkami.

Izid:

Cedevita Olimpija -Igokea 78:85 (28:25, 49:46, 63:65)