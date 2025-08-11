Igra v Mannheimu vliva upanje, časa za odpravo napak še dovolj

Glavna želja selektorja Aleksandra Sekulića pred nedeljskim gostovanjem v Mannheimu je bila, da bi njegovi varovanci izboljšali igro v obrambi in skoku ter se čim manj ukvarjali s sodniško trojko.
Slovenski košarkarji so se očitno iz petkove lekcije nekaj naučili, saj sta bila tako obramba kot skok na bistveno višji ravni, obenem pa so manj izkušeni posamezniki pokazali pravo mero odločenosti in poguma tudi za igro v napadu. "Osnovni cilj je bil izboljšati tiste najslabše stvari iz Stožic, se pravi skok in nepotrebno ukvarjanje s sodniki, ki nam samo jemlje zbranost pri igri. Zadovoljen sem, da smo to izboljšali. Napredek je bil viden v obrambi oziroma skoku, ki nam je pomagal tudi pri igri v napadu," je po porazu z 80:70 dejal Sekulić in dodal:
"Veseli me, da smo po padcu v drugi četrtini stopili skupaj in v drugem polčasu celo povedli, žal pa nam je v zaključku zmanjkalo izkušenj, kakovosti in svežine, da bi iztržili kaj več. V ključnih trenutkih smo ostali tudi brez Marka Padjena, ki je do tedaj prikazal odlično igro. Lepo je videti, da fantje verjamejo v to, kar delajo, in hkrati spoznavajo, da se lahko s pravim pristopom kosajo z vsemi."
Izkušeni organizator igre Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić je ob odsotnosti kapetana Luke Dončića dobro držal vajeti igre v svojih rokah. Če odvzamemo strelski mrk sredi druge četrtine, ko so Nemci ušli na +18, a so se Slovenci s srčno in kombinatorno igro uspeli vrniti v igro za zmago, je imela igra naše izbrane vrste v večjem delu obračuna rep in glavo.
"Videli smo dva različna polčasa. Naš dober začetek, žal strelski mrk v drugi četrtini, nato pa tisto, kar je najbolj pomembno - pokazali smo pravo miselnost. Dvignili smo glave, verjeli, da se lahko s pravo igro vrnemo in v drugem delu tudi vodili. Izboljšali smo skok, dobro smo zapirali prostor pod lastnim košem in na koncu za las izgubili bitko pod obročema. V zaključku tekme smo bili manj natančni, ampak tudi to je del igre, na kateri bomo na naslednjih treningih še delali," je Aleksej Nikolić strnil misli po drugi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom.
