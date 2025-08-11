Igra v Mannheimu vliva upanje, časa za odpravo napak še dovolj

Slovenski košarkarji so na drugi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom prikazali boljšo predstavo kot dva dni prej v Stožicah, ko jih je aktualna svetovna prvakinja Nemčija nadigrala v vseh prvinah košarkarske igre. Kljub odsotnosti prvega zvezdnika Luke Dončića in izkušenega krilnega centra Eda Murića je slovenska mladost pokazala, da se nanjo v prihodnosti lahko resno računa.

Glavna želja selektorja Aleksandra Sekulića pred nedeljskim gostovanjem v Mannheimu je bila, da bi njegovi varovanci izboljšali igro v obrambi in skoku ter se čim manj ukvarjali s sodniško trojko. Slovenski košarkarji so se očitno iz petkove lekcije nekaj naučili, saj sta bila tako obramba kot skok na bistveno višji ravni, obenem pa so manj izkušeni posamezniki pokazali pravo mero odločenosti in poguma tudi za igro v napadu. "Osnovni cilj je bil izboljšati tiste najslabše stvari iz Stožic, se pravi skok in nepotrebno ukvarjanje s sodniki, ki nam samo jemlje zbranost pri igri. Zadovoljen sem, da smo to izboljšali. Napredek je bil viden v obrambi oziroma skoku, ki nam je pomagal tudi pri igri v napadu," je po porazu z 80:70 dejal Sekulić in dodal:

Aleksej Nikolić je ob odsotnosti kapetana Luke Dončića dobro vodil igro slovenske izbrane vrste na drugi pripravljalni tekmi pred EP proti Nemčiji v Mannheimu. FOTO: AP

"Veseli me, da smo po padcu v drugi četrtini stopili skupaj in v drugem polčasu celo povedli, žal pa nam je v zaključku zmanjkalo izkušenj, kakovosti in svežine, da bi iztržili kaj več. V ključnih trenutkih smo ostali tudi brez Marka Padjena, ki je do tedaj prikazal odlično igro. Lepo je videti, da fantje verjamejo v to, kar delajo, in hkrati spoznavajo, da se lahko s pravim pristopom kosajo z vsemi." Izkušeni organizator igre Cedevite Olimpije Aleksej Nikolić je ob odsotnosti kapetana Luke Dončića dobro držal vajeti igre v svojih rokah. Če odvzamemo strelski mrk sredi druge četrtine, ko so Nemci ušli na +18, a so se Slovenci s srčno in kombinatorno igro uspeli vrniti v igro za zmago, je imela igra naše izbrane vrste v večjem delu obračuna rep in glavo.

Gregor Hrovat je bil s 15 točkami najučinkovitejši posameznik v slovenski košarkarski reprezentanci. FOTO: AP