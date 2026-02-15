'Igral bom na tekmi zvezd, a ne bom poskušal zabijati proti LeBronu'

"Počutim se dobro, delal sem na tem, da bi se vrnil. Želel sem igrati zadnjih nekaj tekem, a ni bilo mogoče. Malo bom igral na tekmi zvezd, a ne bom poskušal zabijati proti LeBronu Jamesu," je malce v šali povedal 26-letni Slovenec, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnje štiri ligaške obračune.

Dončić je član mednarodne ekipe zvezd, še dve bosta ameriški v spremenjeni obliki zvezdniške tekme, ki naj bi pomagala malce oživiti v zadnjih letih precej kritizirano ekshibicijo.

"Pričakujem dobro tekmo, boljšo kot v zadnjih nekaj letih," je dejal Dončić. "Vsaka tekma vseh zvezd je priložnost," je zaključil Slovenec, ki je šestič izbran na tekmo zvezd, v letošnjem glasovanju je celo dobil največ glasov med vsemi košarkarji.

V tej sezoni je Dončić vodilni strelec lige s povprečjem 32,8 točke na tekmo, ob tem pa prispeva še 8,6 podaje na tekmo in 7,8 skoka. Tekma zvezd bo na sporedu nocoj ob 23. uri po slovenskem času.