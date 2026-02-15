Naslovnica
Košarka

'Igral bom na tekmi zvezd, a ne bom poskušal zabijati proti LeBronu'

Los Angeles, 15. 02. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil zaradi poškodbe stegenske mišice v zadnjih dneh vprašljiv za nastop na nedeljski tekmi zvezd severnoameriške lige NBA v Los Angelesu. Toda član ekipe Los Angeles Lakers je na novinarski konferenci nakazal, da bo igral.

"Počutim se dobro, delal sem na tem, da bi se vrnil. Želel sem igrati zadnjih nekaj tekem, a ni bilo mogoče. Malo bom igral na tekmi zvezd, a ne bom poskušal zabijati proti LeBronu Jamesu," je malce v šali povedal 26-letni Slovenec, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnje štiri ligaške obračune.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Dončić je član mednarodne ekipe zvezd, še dve bosta ameriški v spremenjeni obliki zvezdniške tekme, ki naj bi pomagala malce oživiti v zadnjih letih precej kritizirano ekshibicijo.

"Pričakujem dobro tekmo, boljšo kot v zadnjih nekaj letih," je dejal Dončić. "Vsaka tekma vseh zvezd je priložnost," je zaključil Slovenec, ki je šestič izbran na tekmo zvezd, v letošnjem glasovanju je celo dobil največ glasov med vsemi košarkarji.

V tej sezoni je Dončić vodilni strelec lige s povprečjem 32,8 točke na tekmo, ob tem pa prispeva še 8,6 podaje na tekmo in 7,8 skoka. Tekma zvezd bo na sporedu nocoj ob 23. uri po slovenskem času.

nba košarka luka dončić lebron james tekma zvezd

