Igralci Dallasa imajo vsega skupaj dovolj: 'Siti smo vzklikov 'odpustite Nica''

Navijači teksaškega moštva so svoje nezadovoljstvo zelo jasno in glasno izrazili v tednih po zamenjavi in še vedno ne popuščajo. A to bo očitno kmalu začelo vplivati tudi na igralce. "Na koncu dneva je dejstvo, da so zamenjave neizogibne. Zavedamo se, da imamo zdaj novo moštvo. Siti smo vzklikov 'odpustite Nica' in želimo le iti na igrišče s podporo navijačev," je po novem porazu dejal PJ Washington, nekdanji soigralec Luke Dončića .