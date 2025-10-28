Igralci v NBA zgodovinsko strelsko razpoloženi, Dončić spet na prvem mestu

Zadnji igralec, ki se je podpisal pod "40+" tekmo, je Austin Reaves, ki je na zadnjih dveh srečanjih jezernikov svojim nasprotnikom nasul kar 92 točk. Do sedaj se je že na šestnajstih tekmah zgodilo, da je košarkar prešel prag štiridesetih točk. Do letos je rekord lige znašal zgolj sedem tekem v letih 2009 in 2022.
Strelsko najbolj razpoložen je trenutno košarkaš Philadelphije, Tyrese Maxey. 24-letni Američan v povprečju dosega kar 37 točk. S točko manj mu na lestvici strelcev sledi Giannis Antetokounmpo, ki poleg tega na tekmo zgrabi še šestnajst skokov. Soigralec Luke Dončića, Austin Reaves v povprečju dosega 35.8 točk na tekmo.
Slovenski as je kljub trenutni poškodbi na samem vrhu strelcev. Skupaj s soigralcem Reavesom in najboljšim strelcem lige Maxeyjem je edini, ki je že na dveh tekmah dosegel vsaj štirideset točk. Dončić je trenutno odsoten zaradi poškodbe prsta na levi roki.
Strelska eksplozija košarkarjev NBA je sicer rekordna, očitno pa ne tako presenetljiva. "Sicer je za nami zgolj en teden lige, ampak strelska eksplozija košarkarjev zame ni presenetljiva. Morda se je zgodila malo bolj zgodaj kot sem pričakoval," je izjavil glavni strateg Phoenixa, Jordan Ott.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.