Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Igralci v NBA zgodovinsko strelsko razpoloženi, Dončić spet na prvem mestu

Ljubljana, 28. 10. 2025 18.06 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

V prvem tednu severnoameriške košarkarske lige NBA je kar trinajst igralcev doseglo vsaj štirideset točk na tekmi. S tem so povozili stari rekord, ki je štel sedem tekem. Slovenski as Luka Dončić je eden od treh košarkarjev, ki so letos že na dveh tekmah vpisali vsaj štirideset točk.

Austin Reaves
Austin Reaves FOTO: Profimedia

Zadnji igralec, ki se je podpisal pod "40+" tekmo, je Austin Reaves, ki je na zadnjih dveh srečanjih jezernikov svojim nasprotnikom nasul kar 92 točk. Do sedaj se je že na šestnajstih tekmah zgodilo, da je košarkar prešel prag štiridesetih točk. Do letos je rekord lige znašal zgolj sedem tekem v letih 2009 in 2022.

Strelsko najbolj razpoložen je trenutno košarkaš Philadelphije, Tyrese Maxey. 24-letni Američan v povprečju dosega kar 37 točk. S točko manj mu na lestvici strelcev sledi Giannis Antetokounmpo, ki poleg tega na tekmo zgrabi še šestnajst skokov. Soigralec Luke Dončića, Austin Reaves v povprečju dosega 35.8 točk na tekmo.

Tyrese Maxey
Tyrese Maxey FOTO: AP

Slovenski as je kljub trenutni poškodbi na samem vrhu strelcev. Skupaj s soigralcem Reavesom in najboljšim strelcem lige Maxeyjem je edini, ki je že na dveh tekmah dosegel vsaj štirideset točk. Dončić je trenutno odsoten zaradi poškodbe prsta na levi roki. 

Jordan Ott
Jordan Ott FOTO: AP

Strelska eksplozija košarkarjev NBA je sicer rekordna, očitno pa ne tako presenetljiva. "Sicer je za nami zgolj en teden lige, ampak strelska eksplozija košarkarjev zame ni presenetljiva. Morda se je zgodila malo bolj zgodaj kot sem pričakoval," je izjavil glavni strateg Phoenixa, Jordan Ott.

nba luka dončić austin reaves tyrese maxey
Naslednji članek

'Dončić lahko postane MVP in z Lakersi osvoji šampionski prstan'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330