Igralci v NBA zgodovinsko strelsko razpoloženi, Dončić spet na prvem mestu

Zadnji igralec, ki se je podpisal pod "40+" tekmo, je Austin Reaves, ki je na zadnjih dveh srečanjih jezernikov svojim nasprotnikom nasul kar 92 točk. Do sedaj se je že na šestnajstih tekmah zgodilo, da je košarkar prešel prag štiridesetih točk. Do letos je rekord lige znašal zgolj sedem tekem v letih 2009 in 2022.

Strelsko najbolj razpoložen je trenutno košarkaš Philadelphije, Tyrese Maxey. 24-letni Američan v povprečju dosega kar 37 točk. S točko manj mu na lestvici strelcev sledi Giannis Antetokounmpo, ki poleg tega na tekmo zgrabi še šestnajst skokov. Soigralec Luke Dončića, Austin Reaves v povprečju dosega 35.8 točk na tekmo.