Igralec, ki je po kritikah vendarle prvič zares poletel v reprezentančnem dresu

Pritisk v domovini se je po prvi zmagi slovenske košarkarske reprezentance vsaj malo umiril. Jasno je, da Belgija ni bila nasprotnik, ki je na ravni slovenske reprezentance, kljub temu pa je bila zmaga krvavo potrebna. Predvsem je vlila samozavest številnim slovenskim košarkarjem, ki se ne pišejo Dončić.

Eden od njih je Luka Ščuka, ki se je pred prvenstvom znašel pod pritiskom svojega selektorja. Njegova predstava v nedeljo je dokazala, da bo lahko Aleksander Sekulić na naslednjih tekmah računal tudi nanj, on pa zagotavlja, da je pripravljen na priložnost. Po tem, ko je na prvi tekmi na parketu preživel zgolj sekundo, je na drugi tekmi proti Francozom v treh minutah blokiral dva meta nasprotnikov. Proti Belgiji mu je selektor namenil 16 minut, v katerih je pokazal dobro igro v obrambi, v napadu pa je navdušil z zabijanjem po podaji Luke Dončića v tretji četrtini. Proti Belgijcem je vpisal prve točke na tem prvenstvu, tekmo pa je končal s sedmimi točkami na svojem računu.

Luka Ščuka FOTO: Profimedia icon-expand

Po obračunu smo mu na pladnju ponudili tezo, da je zdaj končno zares poletel v dresu članske reprezentance. "Mislim, da sem imel nekaj takih tekem že prej, ampak lahko bi se tako reklo. Upal sem, da se bo to zgodilo. Jaz sem bil vedno pripravljen, zdaj pa se je končno res zgodilo. Ta tekma mi je dala samozavest in mislim, da sem izkoristil priložnost. Upam, da bom dobil še več priložnosti," nam je po obračunu dejal nasmejani košarkar nemškega kluba Löwen Braunschweig.

Po končani sezoni v Nemčiji je poletje nadaljeval v dresu New York Knicksov v poletni ligi, kjer je na tekmo v povprečju igral 12, v katerih je zabeležil 4,2 točke na tekmo. Selektor Sekulić je na začetku priprav javno priznal, da je 23-letnik eden od igralcev, na katere resnično računa, nekaj prijateljskih tekem je začel celo v prvi peterki, nato pa se je preselil na klop. Sekulić ga je javno kritiziral in dejal, da je od njega pričakoval več. "(Na začetku prvenstva) res ni dobival priložnosti. V ospredje sta se porinila Edo (Murić) in Rok Radović, ki igrata na istem položaju. Vsi smo več pričakovali od njega in verjamem, da bo igral bolje," je po tekmi z Belgijo dejal Sekulić.