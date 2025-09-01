Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Igralec, ki je po kritikah vendarle prvič zares poletel v reprezentančnem dresu

Katovice, 01. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
0

Pritisk v domovini se je po prvi zmagi slovenske košarkarske reprezentance vsaj malo umiril. Jasno je, da Belgija ni bila nasprotnik, ki je na ravni slovenske reprezentance, kljub temu pa je bila zmaga krvavo potrebna. Predvsem je vlila samozavest številnim slovenskim košarkarjem, ki se ne pišejo Dončić.

Eden od njih je Luka Ščuka, ki se je pred prvenstvom znašel pod pritiskom svojega selektorja. Njegova predstava v nedeljo je dokazala, da bo lahko Aleksander Sekulić na naslednjih tekmah računal tudi nanj, on pa zagotavlja, da je pripravljen na priložnost. Po tem, ko je na prvi tekmi na parketu preživel zgolj sekundo, je na drugi tekmi proti Francozom v treh minutah blokiral dva meta nasprotnikov. Proti Belgiji mu je selektor namenil 16 minut, v katerih je pokazal dobro igro v obrambi, v napadu pa je navdušil z zabijanjem po podaji Luke Dončića v tretji četrtini. Proti Belgijcem je vpisal prve točke na tem prvenstvu, tekmo pa je končal s sedmimi točkami na svojem računu.

Luka Ščuka
Luka Ščuka FOTO: Profimedia

Po obračunu smo mu na pladnju ponudili tezo, da je zdaj končno zares poletel v dresu članske reprezentance. "Mislim, da sem imel nekaj takih tekem že prej, ampak lahko bi se tako reklo. Upal sem, da se bo to zgodilo. Jaz sem bil vedno pripravljen, zdaj pa se je končno res zgodilo. Ta tekma mi je dala samozavest in mislim, da sem izkoristil priložnost. Upam, da bom dobil še več priložnosti," nam je po obračunu dejal nasmejani košarkar nemškega kluba Löwen Braunschweig.

Preberi še 'Raje bi videl, da nam Dončić nasuje 50 točk, kot da igrajo drugi dobro'

Po končani sezoni v Nemčiji je poletje nadaljeval v dresu New York Knicksov v poletni ligi, kjer je na tekmo v povprečju igral 12, v katerih je zabeležil 4,2 točke na tekmo. Selektor Sekulić je na začetku priprav javno priznal, da je 23-letnik eden od igralcev, na katere resnično računa, nekaj prijateljskih tekem je začel celo v prvi peterki, nato pa se je preselil na klop. Sekulić ga je javno kritiziral in dejal, da je od njega pričakoval več. "(Na začetku prvenstva) res ni dobival priložnosti. V ospredje sta se porinila Edo (Murić) in Rok Radović, ki igrata na istem položaju. Vsi smo več pričakovali od njega in verjamem, da bo igral bolje," je po tekmi z Belgijo dejal Sekulić.

Preberi še Razbremenjeni selektor, razbremenjeni igralci in veliko boljše vzdušje

Ščuka se je dokazal predvsem v obrambi, kjer je oviral številne mete nasprotnikov. Priznal je, da to ni bilo naključje: "Še vedno sem eden od mlajših košarkarjev tu in mislim, da je to moja naloga. Moram dati vse od sebe. Napad bo že stekel. Moja naloga je, da otežujem mete nasprotnikov, se menjam na nižje branilce in poskušam blokirati mete."

Pohvalil je tudi Luko Dončića, ki je prvič kapetan reprezentance na velikem tekmovanju. "Dober je, glasen je, pove svoje, ko je to potrebno in nas spodbuja. To je sploh pomembno pri nas mlajših, ki potrebujemo spodbudo," je zvezdnika pohvalil Ščuka.

eurobasket luka ščuka slovenija belgija
Naslednji članek

Izraelci presenetili Francoze, Španci in Grki povozili tekmece

SORODNI ČLANKI

Razbremenjeni selektor, razbremenjeni igralci in veliko boljše vzdušje

'Raje bi videl, da nam Dončić nasuje 50 točk, kot da igrajo drugi dobro'

Slovenski košarkarji so se končno razigrali in zlahka premagali Belgijo

Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

Šok za Srbijo: kapetan Bogdanović končal z nastopi na EuroBasketu

Schröder na EuroBasketu tarča rasističnih žaljivk: To je žalostno

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189