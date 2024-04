Moštvo Dallas Mavericks bo igralo vsaj v dodatnih kvalifikacijah za končnico košarkarske lige NBA. To je postalo jasno šest tekem pred koncem rednega dela sezone, ko so si Teksašani z zmago nad Atlanto Hawks zagotovili najmanj 10. mesto v zahodni konferenci. A ambicije Dallasa, ki se po 12. zmagi na zadnjih 14 tekmah spogleduje z neposredno uvrstitvijo v končnico, so višje. Trener Dallasa Jason Kidd je po tekmi z Atlanto omenil celo najvišji cilj: osvojitev naslova prvaka.

Mavericksi so se po seriji gostovanj prvič po dveh tednih merili pred domačo publiko, ki je niso razočarali. Čeprav se ni začelo obetavno – z dvema osebnima napakama Luke Dončića, ki šele drugič v karieri v prvi četrtini ni zadel koša, so se Teksašani zbrali in predvsem po zaslugi dobre obrambe premagali Atlanto s 109:95, s čimer so se utrdili na petem mestu zahodne konference.

"Zato se imenujemo Mavericks. To je ekipa," je po tekmi dejal trener Dallasa Jason Kidd in pojasnil: "Luka je imel hitro težave s prekrški. To je odličen scenarij, saj se nam lahko zgodi na veliki tekmi, lahko se zgodi v playoffu. Nekdo drug mora stopiti v ospredje, tako kot je to danes storil Kyrie, ki je prevzel vajeti v svoje roke, Exum in drugi fantje pa so se postavili na svoje mesto in nam pomagali, da smo se vrnili v igro. To je ekipa. Če igralci prevzamejo vsak svojo vlogo, kot so to storili nocoj, je to nekaj velikega."

Kljub osebnim napakam je Dončić k 46. zmagi Dallasa v aktualni sezoni prispeval 25 točk, več jih je dal le Kyrie Irving (26 točk), izkazala pa sta se tudi P. J. Washington (19 točk) in Derrick Jones Jr. (14 točk). Ob 30 porazih Mavericksi zasedajo peto mesto na lestvici zahodne konference, kjer so prehiteli moštvi New Orleans Pelicans in Phoenix Suns. Play-off za končnico je tako zagotovljen, a Dallas upa, da ta niti ne bo potreben. "Igramo najboljšo košarko v tej sezoni in to nam daje upanje ... Če v tem času igraš svojo najboljšo košarko, imaš priložnost, da osvojiš prvenstvo. Za to tudi igramo," je po zmagi celo povedal Kidd in nadaljeval: "Ko greš januarja ali decembra skozi različne scenarije, je sezona namenjena temu, da ugotoviš, kdo si. To smo storili. Razumemo, kdo smo. Tudi to, da smo zadržali ekipo pod 100 točkami, je veliko. To kaže, da je naša obramba na visoki ravni."

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

A še pred končnico Dallas čaka še šest tekem, na katerih si bodo morali Teksašani zagotoviti čim boljše izhodišče. "Ponosen sem na fante. Danes smo se res borili," je po tekmi povedal tokrat prvi strelec Dallasa Irving in dodal: "Ko je to potrebno, mislim, da se moramo vsi nekako zbrati okoli sebe in biti pripravljeni na vsak scenarij. Zanašati se moramo drug na drugega, še posebej v obrambi, Nismo začeli tako, kot smo si želeli, toda ko smo začeli delovati kolektivno, nas je bilo težko ustaviti."

Kyrie Irving in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Prisilili smo jih v številne izgubljene žoge, upočasnili njihov napad, držali igralce pred seboj in si vedno pomagali. To je neverjetno. Kemija, ki jo imamo, vez, ki jo gradimo skupaj ... Všeč mi je, da se vsi zabavamo. To je glavna stvar. Vsi uživamo v uspehu drug drugega," pa je svoj pogled na tekmo opisal Jones, ki se je ob 14 točkah izkazal predvsem v obrambi.

Zmaga proti Atlanti je bila za Dallas že osma na zadnjih devetih tekmah, za las so izgubili le gostovanje pri Golden State Warriorsih, ki se jim lahko oddolžijo že v noči iz petka na soboto, ko bodo Bojevniki gostovali v American Airlines Centru. Trojček domačih tekem bodo nato Mavericksi zaključili z nedeljsko tekmo proti Houston Rocketsom, ki si jo boste lahko ob 21.30 v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.