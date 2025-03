Kaj bo z igrišči v barvah Dallasa po Dončićevi selitvi v Los Angeles?

Luka Dončić in otvoritev igrišča v Savskem naselju.

Luka Dončić je pripomogel k prenovi košarkarskih igrišč v Savskem naselju. Pred nekaj leti so bila izvedena vzdrževalna dela, igrišči sta bili prebarvani v modro barvo, prepoznavno barvo košarkarskega kluba Dallas Mavericks, za katerega je Luka igral od leta 2018. Ob igrišču so bili nameščeni tudi novi koši in razsvetljava.

A igrišči, kljub prestopu slovenskega asa v Los Angeles, vsaj zaenkrat ostajata v modrih barvah. "V okviru vzdrževalnih del v športnem parku obstoječih igrišč ne bomo spreminjali. Če bo Luka Dončić dal predlog za spremembo, bomo to uredili," so nam odgovorili na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana ter dodali, da bodo ob igriščih uredili drenažo zaradi zastajanja padavinske vode.

"Igrišči sta sicer polno zasedeni. Uporaba je možna od 8.00 do 22.00, v zimskem času nekoliko manj zaradi vremenskih razmer," pa so dodali na Javnem zavodu Šport Ljubljana.