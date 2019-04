Iličić je v izjemni formi: dva zadetka v manj kot petih minutah

V 3. minuti je Josip Iličić na desni strani sprejel podajo Gianluce Mancinija, si žogo premaknil na svojo močnejšo levico in s kakšnih 20 metrov neubranljivo meril v zgornji desni kot nemočnega Lukasza Skorupskega. Na nadaljevanja "Jojo šova" smo čakali vsega dve minuti. Marten De Roon je žogo lepo poslal v kazenski prostor, kjer jo je Iličić sprejel in nato po lepem preigravanju, tokrat z desno nogo ter s pomočjo vratnice, poslal v mrežo Bologne. Le štiri minute kasneje je 31-letnik še asistiral Hansu Hateboerju in tekme je bilo praktično konec. Zadnji žebelj v krstoBologne je po solo akciji v 15. minuti zabil izjemni Duvan Zapata, za katerega je to že 20. zadetek v letošnji sezoni Serie A.