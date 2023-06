Ilievski razkril, ali bo razvoj mladih dobil prednost pred rezultatom

Vlado Ilievski se je najprej zahvalil odgovornim pri Cedeviti Olimpiji za ponujeno priložnost in dejal, da se vrača v klub, ki ga je kot igralca postavil na evropski zemljevid. Kot športni direktor bo tesno sodeloval z novim trenerjem Simonejem Pianigianijem, s katerim se dobro poznata iz skupnega obdobja pri sienskem Montepaschiju.

"Simone mi je v Sieni dal priložnost biti del velike ekipe. Ekipe, ki je bila italijanski prvak in prišla na 'final four' Evrolige. Imava izjemen odnos in mislim, da ga bova sedaj dvignila na še višji nivo. Naredili bomo vse, da bo ekipo v prihajajoči sezoni užitek gledati. Upam, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu. Jaz pa obljubljam, da bom v ta projekt dal vso svojo energijo," je osnovne cilje začrtal nekdaj odličen organizator igre, ki je za Olimpijo igral v treh različnih obdobjih.