Ilirija brez možnosti proti Megi

Ljubljančani so v Beogradu nastopili brez poškodovanih Marka Padjena in Bineta Prepeliča, v dresu Ilirije pa sta se prvič predstavila 208 centimetrov visoki Kanadčan Oluwasimisola Shittu ter srbski organizator igre Ognjen Jaramaz.
Tudi z novima okrepitvama zasedba trenerja Stipeta Modrića ni bila kos mladi in atletski ekipi Mega, ki je v drugi četrtini z delnim izidom 24:7 prišla do prednosti 48:33 (18. minuta) in tekmo nato mirno pripeljala do konca.
Ilirija je drugič v nizu po Crveni zvezdi v regionalnem tekmovanju prejela več kot 100 točk, poraz s 26 točkami razlike pa je drugi najvišji na vseh tekmah lige Aba v tej sezoni. Rekord drži Cedevita Olimpija, ki je v uvodnem krogu premagala prav Mego s 36 točkami prednosti.
Ilirija bo naslednjo tekmo igrala čez deset dni doma proti Spartaku.
