Ilirija brez možnosti proti Megi

Beograd, 31. 10. 2025 20.10 | Posodobljeno pred eno minuto

Košarkarji Perspektive Ilirije so v četrtem nastopu v ligi Aba doživeli tretji poraz. Na gostovanju pri srbski Megi so klonili s 83:109.

Ljubljančani so v Beogradu nastopili brez poškodovanih Marka Padjena in Bineta Prepeliča, v dresu Ilirije pa sta se prvič predstavila 208 centimetrov visoki Kanadčan Oluwasimisola Shittu ter srbski organizator igre Ognjen Jaramaz.

Tudi z novima okrepitvama zasedba trenerja Stipeta Modrića ni bila kos mladi in atletski ekipi Mega, ki je v drugi četrtini z delnim izidom 24:7 prišla do prednosti 48:33 (18. minuta) in tekmo nato mirno pripeljala do konca.

Ilirija je drugič v nizu po Crveni zvezdi v regionalnem tekmovanju prejela več kot 100 točk, poraz s 26 točkami razlike pa je drugi najvišji na vseh tekmah lige Aba v tej sezoni. Rekord drži Cedevita Olimpija, ki je v uvodnem krogu premagala prav Mego s 36 točkami prednosti.

Ilirija bo naslednjo tekmo igrala čez deset dni doma proti Spartaku.

