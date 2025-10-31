Ilirija brez možnosti proti Megi

Ljubljančani so v Beogradu nastopili brez poškodovanih Marka Padjena in Bineta Prepeliča, v dresu Ilirije pa sta se prvič predstavila 208 centimetrov visoki Kanadčan Oluwasimisola Shittu ter srbski organizator igre Ognjen Jaramaz.

Tudi z novima okrepitvama zasedba trenerja Stipeta Modrića ni bila kos mladi in atletski ekipi Mega, ki je v drugi četrtini z delnim izidom 24:7 prišla do prednosti 48:33 (18. minuta) in tekmo nato mirno pripeljala do konca.