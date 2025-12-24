Naslovnica
'Ilirija je pokazala veliko borbenosti', Cedevita Olimpija boljša za šest točk

Ljubljana, 24. 12. 2025 11.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Perspektiva Ilirija - Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek v hali Tivoli na prvi tekmi četrtfinala slovenskega pokalnega tekmovanja premagali Perspektivo Ilirijo z rezultatom 84:78. Zmaji so si manj kot minuto pred koncem priigrali prednost 12 točk, ki pa so jih domačini z dvema metoma za tri znižali na šest.

Perspektiva Ilirija - Cedevita Olimpija
Perspektiva Ilirija - Cedevita Olimpija
FOTO: X

Cedevita Olimpija je v prvo četrtfinalno tekmo pokala vstopila sila odločno in imela po prvi četrtini otipljivih deset točk naskoka (16:26). A so varovanci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića že v drugem delu igre nekoliko popustili in dopustili domačim povratek v boj za zmago. Ob odhodu na glavni odmor je bil rezultat poravnan pri 36:36. V drugem polčasu so navijači v Hramu slovenske košarke videli tesen obračun, na koncu katerega je zmago slavila Cedevita Olimpija.

DJ Stewart
DJ Stewart
FOTO: X

DJ Stewart, ki se je po bolezni vrnil na parket, je bil z 18 doseženimi točkami najbolj strelsko učinkovit v zasedbi Zmajev. Aleksej Nikolić je dodal 14 točk, Žiga Daneu 12, Umoja Gibson pa 11. Rok Radović je na parket stopil le v prvem polčasu, saj je znova začutil bolečino v prej poškodovanem kolenu.

"Zaradi rotacije in manjkajočih igralcev smo priložnost dali mlajšim, ki so jo dobro izkoristili. Rok Radović je med tekmo znova začutil bolečine in bil primoran zapustiti parket. Veseli pa smo povratka DJ-a Stewarta. Tekmo smo zaključili brez novih poškodb in z zmago, zato sem zadovoljen," je bil po tekmi dobre volje Mitrović.

Košarkarji Cedevite Olimpije
Košarkarji Cedevite Olimpije
FOTO: X

Zaradi pravil košarkarske zveze je na pokalni tekmi več priložnosti dobilo tudi nekaj mlajših igralcev Olimpije, eden izmed njih je tudi Daneu: "Zelo pomembna in težko prigarana zmaga. Ekipa Ilirije je prikazala borbeno igro, a smo si s pravim pristopom priigrali zmago. Za mlajše igralce je pomembno, da ostanemo v tekmovalnem ritmu in take tekme so kot nalašč za to," je po tekmi povedal 23-letnik.

cedevita olimpija perspektiva ilirija pokal

