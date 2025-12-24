'Ilirija je pokazala veliko borbenosti', Cedevita Olimpija boljša za šest točk

Cedevita Olimpija je v prvo četrtfinalno tekmo pokala vstopila sila odločno in imela po prvi četrtini otipljivih deset točk naskoka (16:26). A so varovanci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića že v drugem delu igre nekoliko popustili in dopustili domačim povratek v boj za zmago. Ob odhodu na glavni odmor je bil rezultat poravnan pri 36:36. V drugem polčasu so navijači v Hramu slovenske košarke videli tesen obračun, na koncu katerega je zmago slavila Cedevita Olimpija.

DJ Stewart, ki se je po bolezni vrnil na parket, je bil z 18 doseženimi točkami najbolj strelsko učinkovit v zasedbi Zmajev. Aleksej Nikolić je dodal 14 točk, Žiga Daneu 12, Umoja Gibson pa 11. Rok Radović je na parket stopil le v prvem polčasu, saj je znova začutil bolečino v prej poškodovanem kolenu.

"Zaradi rotacije in manjkajočih igralcev smo priložnost dali mlajšim, ki so jo dobro izkoristili. Rok Radović je med tekmo znova začutil bolečine in bil primoran zapustiti parket. Veseli pa smo povratka DJ-a Stewarta. Tekmo smo zaključili brez novih poškodb in z zmago, zato sem zadovoljen," je bil po tekmi dobre volje Mitrović.