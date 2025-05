Ilirija se je trudila, a na koncu morala priznati premoč Bosni

Ilirija ima možnost, da postane četrti slovenski klub, ki je v osmih letih od nastanka tekmovanja, postal prvak. Krka je zmagala v prvi sezoni 2017/18 ter predlani, Sixt Primorska pa je bila najboljša 2018/19. Ljubljančani prvič sodelujejo v drugoligaškem regionalnem tekmovanju in imajo priložnost, da prvič nastopijo med elito. V naslednji sezoni imata mesto v Aba ligi iz Slovenije že zagotovljeno Cedevita Olimpija in Krka.

Dončić in Milić v Tivoliju podpirala Ilirijo v boju za naslov

Zasedba trenerja Stipeta Modrića, ki jo je s tribune spodbujal tudi Luka Dončić, saj je njegov oče Saša Dončić športni direktor Ilirije, je doživela prvi poraz v vseh tekmovanji po skoraj dveh mesecih. V polfinalu je bila boljša od enega glavnih favoritov za naslov Zlatiborja, na prvi tekmi v Sarajevu pa je pred 5000 gledalci zmagala 84:79.

Danes v hramu slovenskega športa, kjer se je zbralo 3000 gledalcev, je bila Bosna večino tekme v vodstvu. V prvem polčasu je vodila s 13 točkami prednosti, v zaključku dvoboja, ko je Ilirija izenačila rezultat na 59:59 (34. minuta), pa so gostje delno tudi zavoljo nekaj spornih sodniških odločitev prišli do prednosti (68:62), ki so jo uspešno zadržali.