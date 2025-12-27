Marjanović spomnil na najboljše čase in Ilirijo popeljal do zmage

Prvi polčas je bil v Tivoliju zelo izenačen, gostje so ga dobili za dve točki. V tretji četrtini pa je Ilirija na krilih izjemnega Luke Kureša , ki je zgrešil le enega od šestih metov z razdalje, prevzela pobudo. Pred zadnjo četrtino so Ljubljančani vodili za devet točk, prednosti pa v zaključku niso več spustili iz rok.

S tretjo zmago se je Ilirija na sedmem mestu skupine B izenačila z beograjsko Mego, Vienna ostaja na zadnjem mestu pri dveh zmagah.

Boban Marjanović je 20 točkam dodal deset skokov, dve asistenci in dve ukradeni žogi za indeks 27, s čimer je bil doslej najbolje ocenjeni posameznik kroga v Ligi ABA. Kureš je prav tako končal pri 20 točkah, 16 jih je dodal Wendell Jerome Green mlajši, dvomesten (11) pa je bil še Robert Jurković.

Pri gostih je Gregor Glas v 24 minutah igre dosegel 12 točk in pet skokov.

Košarkarji Ilirije so za tri zadevali skoraj 40-odstotno (9/23), gostom pa z razdalje dolgo ni steklo. Ogreli so se šele v zadnji četrtini, ko so bili šestkrat uspešni za tri, a je bilo že prepozno, saj v obrambi niso uspeli zaustaviti razigranih Ljubljančanov.