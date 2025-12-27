Naslovnica
Košarka

Marjanović spomnil na najboljše čase in Ilirijo popeljal do zmage

Ljubljana , 27. 12. 2025 19.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Perspektiva Ilirija – Vienna Basketball

Košarkarji Perspektive Ilirije so prišli do tretje zmage v Ligi ABA, pred svojimi navijači so s 94:80 premagali Vienno Basketball. Varovanci Stipeta Modrića so se tako odlepili z dna prvenstvene razpredelnice. Boban Marjanović je vknjižil izjemen dvojni dvojček (20 točk in 10 skokov), 20 točk pa je dodal tudi Luka Kureš.

S tretjo zmago se je Ilirija na sedmem mestu skupine B izenačila z beograjsko Mego, Vienna ostaja na zadnjem mestu pri dveh zmagah.

Prvi polčas je bil v Tivoliju zelo izenačen, gostje so ga dobili za dve točki. V tretji četrtini pa je Ilirija na krilih izjemnega Luke Kureša, ki je zgrešil le enega od šestih metov z razdalje, prevzela pobudo. Pred zadnjo četrtino so Ljubljančani vodili za devet točk, prednosti pa v zaključku niso več spustili iz rok.

Boban Marjanović je 20 točkam dodal deset skokov, dve asistenci in dve ukradeni žogi za indeks 27, s čimer je bil doslej najbolje ocenjeni posameznik kroga v Ligi ABA. Kureš je prav tako končal pri 20 točkah, 16 jih je dodal Wendell Jerome Green mlajši, dvomesten (11) pa je bil še Robert Jurković.

Pri gostih je Gregor Glas v 24 minutah igre dosegel 12 točk in pet skokov.

Košarkarji Ilirije so za tri zadevali skoraj 40-odstotno (9/23), gostom pa z razdalje dolgo ni steklo. Ogreli so se šele v zadnji četrtini, ko so bili šestkrat uspešni za tri, a je bilo že prepozno, saj v obrambi niso uspeli zaustaviti razigranih Ljubljančanov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka ilirija vienna liga aba

