Ilirija vse bližje obstanku v Ligi ABA

Za Ljubljančane je bila to druga tekma v manj kot 48 urah, za razliko od gostovanja v Podgorici pri Studentskem centru, ko so vodili večji del srečanja, na koncu pa izgubili, so tokrat ohranili zbranost tudi v odločilnih trenutkih.
V Črni gori je Perspektiva Ilirija zapravila 20 točk prednosti, v Čačku pa je morala v zadnjih minutah braniti razliko 12 točk, ki jo je v 36. minuti s trojko priigral Mark Padjen (79:67).
Uspelo ji je ob predstavah sezone Wendella Greena, ki je dosegel 31 točk (trojke 5:8, indeks 25), ter Bobana Marjanovića, ki je zbral 25 točk (met 8:11) in 10 skokov (indeks 35).
V odsotnosti poškodovanega tretjega strelca moštva Eda Murića sta bila dvomestna še Mark Padjen (11 točk, trojke 2:6) in Tim Tomažič (10 točk, 5 skokov, 3 podaje).
Perspektiva Ilirija ima do konca drugega dela še pet tekem, od tega bo naslednje štiri igrala doma. Najprej bo v nedeljo, 29. marca, gostila Krko.
