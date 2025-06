Ilirija slavila v Zagrebu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljančani imajo za seboj najboljšo sezono v zgodovini kluba. Prvič doslej so se uvrstili v polfinale državnega prvenstva, hkrati pa si lahko izborijo premierni nastop v prvi ligi ABA.

Cibona vs Ilirija

V prvem poskusu jim ni uspelo, saj so v finalu lige Aba 2 izgubili proti Bosni. Mesto v ligi Aba za sezono 2025/26 iz Slovenije že imata zagotovljeno Cedevita Olimpija in Krka.

Ilirija je zasluženo prišla do zmage, saj je vodila večino tekme. V prvi četrtini že s 17 točkami razlike, v bolj izenačenem drugem delu pa je ubranila vse poskuse domačih.

Glavni akterji zmage so bili Tim Tomažič s 24 točkami (5 podaj, 4 skoke, 4 ukradene žoge, indeks 34), Luka Kureš, ki je zbral 20 točk, 7 podaj in 4 skoke (trojke 4:8, indeks 26), ter Kur Jockuch (17 točk, 9 skokov) in Vincent Golson (16 točk, trojke 3:3).

Izid, liga Aba, kvalifikacije, 1. tekma:

Cibona - Ilirija 88:93 (18:32, 29:22, 24:19, 17:20)