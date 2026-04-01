Ilirija slavila proti Splitu v Stožicah

Ljubljančani so se z deveto zmago dokončno otresli skrbi pred izpadom, hkrati pa imajo tri kroge pred koncem še vse možnosti za drugo mesto v skupini za obstanek, ki vodi v razigravanje za četrtfinale.
Perspektiva Ilirija bo tudi naslednji dve tekmi igrala doma, najprej 13. aprila z Borcem in nato 21. 4. s Studentskim centrom, skupinski del pa bo končala v Beogradu pri FMP.
Varovanci trenerja Stipeta Modrića so tekmeca, ki je prvi kandidat za izpad iz Lige ABA, nadigrali v drugem polčasu. Tretjo četrtino so dobili s 23:14, z razpoloženima Timom Tomažičem (28 točk, 10 skokov, indeks 33) in Markom Padjenom (21 točk, 8 podaj, 5 skokov, indeks 30) pa so prednost v zadnjih desetih minutah zlahka zadržali.
Ilirija je sicer nastopila brez prvega organizatorja igre Wendella Greena, v postavo pa se je vrnil kapetan Edo Murić, ki je v 17 minutah na parketu zbral 3 točke in 4 skoke.
