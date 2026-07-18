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Zgodba se razvija

Francija - Slovenija 41:47* (2. četrtina)

Ljubljana, 18. 07. 2026 18.56 pred 28 minutami 2 min branja 18

Avtor:
Marko Juvan
FOTOGALERIJA: Slovenija - Francija

Na košarkarskem EP do 20 let je na vrsti le še boj za odličje. V polfinalu se v Stožicah merita reprezentanci Slovenije in Francije. Prenos Kanal A in VOYO. Po prvi četrtini Slovenija vodi s 27:25. V končnici prvega dela je z igrišča odšepal kapetan Urban Kroflič, ki se še ni vrnil na parket. Ob tem ima prvi slovenski branilec Mark Padjen že tri osebne napake.

FIBA U20 EuroBasket: Francija - Slovenija
FIBA U20 EuroBasket: Francija - Slovenija
FOTO: VOYO

Slovenski košarki se nasmiha nova kolajna, potem ko se je reprezentanca do 20 let uvrstila v polfinale domačega evropskega prvenstva. Generacijo košarkarjev letnika 2006 in mlajših je čakal polfinalni obračun s Francijo in borba za tretjo zaporedno medaljo na velikih tekmovanjih. 

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Mladi slovenski košarkarji so v skupinskem delu deklasirali Češko, Izrael in Romunijo, v izločilnih bojih pa brez večjih težav premagali Belgijo in Turčijo. Ta izkupiček jih je pripeljal do polfinala. Slovenci so začeli s prvim košem na tekmi, Francozi pa na drugi strani odgovorili s prvo zadeto trojko na polfinalnem obračunu. Pred lepo polnimi Stožicami se slovenski fantje niso ustrašili fizično dominantnih in na papirju favoriziranih galskih peteklinov. 

Preberi še Tudi Wembanyama proti Sloveniji v kvalifikacijah

Po trojki kapetana Urbana Krofliča in košu Marka Padjena so Slovenci v 4. minuti povedli z 12:8. Francoski odgovor je bil silovit in tudi (rezultatsko) učinkovit in tekemci so v 6. minuti povedli s 15:14. Nadaljevanje uvodne četrtine je bilo spet v znamenju Slovencev, ki so po novi trojki Krofliča spet občutneje povedli (22:17), rahlo skrb slovenski klopi pa je prinesla prisilna menjava poškodovanega Krofliča, ki ga je "izdala" stegenska mišica. 

Da se obeta nepredvidljiva, rezultatsko dramatična tekma, je potrdil tudi izid po uvodnih desetih minutah (25:27). Vsakič, ko se je Slovencem uspelo odplepiti za tri-štiri točke je novo trojko zadel Oscar Wembanyama, ki je metal izza črte 3:3 in bil glavni razlog, da je bila Francija tudi na začetku druge četrtine v vodstvu. Za novo slovensko vodstvo v izjemno izenačenem obračunu je s prvo trojko poskrbel Samed Grošić (31:30). Novo težavo za slovensko klop je ob poškodbi kapetana Krofliča predstavljala še tretja osebna napaka prvega branilca Marka Padjena. Kljub temu je Slovenija držala prednost (39:34). A le za kratko, Francozi so z delnim izidom 6:0 povedli 41:40, toda sledile so nove slovenske minute in varovanci selektorja Danijela Radosavljevića so ob vodstvu 47:41 francosko klop primorali k minuti odmora.

Izid, polfinale EP:
Francija - Slovenija 41:47* (25:27,  

Slovenija - Francija
Slovenija - Francija
FOTO: 24ur.com
košarka evropsko prvenstvo polfinale slovenija francija

Tudi Wembanyama proti Sloveniji v kvalifikacijah

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KOMENTARJI18

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štajerc65
18. 07. 2026 19.25
Očitno bo treba premagati Francoze in sodnike za finale.
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0 0
Barbato43
18. 07. 2026 18.53
Kaksen km..rski narod smo , se vidi , ko zvizgas otrokom..pa to je neverjetno ..
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+2
2 0
Barbato43
18. 07. 2026 18.55
*Ko se poskoduje
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+1
1 0
štajerc65
18. 07. 2026 18.46
Lepo si posončeni ti "Francozi". Gremo Slovenija imate vi to.
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-1
1 2
Barbato43
18. 07. 2026 18.51
Aja tvoj vincic pa ni posoncen..neverjetno kako si lohk tako dvolicen..tipicen slovencelj..
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-1
1 2
Barbato43
18. 07. 2026 18.56
Teb tudi ne bi skodilo da se malo posoncis ,ker si v glavo kot najvecji jodlar..samo se narodna nosa ti manjka
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-1
1 2
štajerc65
18. 07. 2026 18.57
Vinko je Štajer ne izvira iz kolonialne države.
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+1
1 0
Barbato43
18. 07. 2026 19.07
Cistokrvni stajerc ja..prosm bofi tiho in komenzirrj zenske skoke
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+0
1 1
Barbato43
18. 07. 2026 15.00
Recimo pred leti so bili prvaki rokometasi ..in od te ekipe mislkm da je samo horzen v reprezentanci..k vem da se tolcete po prsih zaradi mladinskih ekip
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-3
0 3
Barbato43
18. 07. 2026 14.58
Da vam zaslepljencem obrazlozim se z dejstvi..leta 2000 so bili z u20 zlati..od znanih je igral samo sani bevirovic in nachbar..not so bili se zeljko zagorac,smiljan pavic ostali se manj zanni..se pravi samo dva iz te generacije ki sta potem igrala v clanih...se pravi uvrstitev totalno nepomembna..in ce mislite da ce smo pred hrvati ,da bo tako tudi pri clanih ste se mocno zmotili..ker vem da vas hrvatje mocno zanimajo..in bodo na sp ku igral vidno vlogo mi pa na kavcu..da vas se mal piknem usput
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-2
1 3
Ayiluss
18. 07. 2026 15.04
Hrvati bodo na sp igrali vidno vlogo samo, ko bo treba kovčke pakirat in to se bo kar hitro zgodilo. Hrvati so v košarki daleč od najboljših ekip.
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+1
2 1
Barbato43
18. 07. 2026 15.12
🤣🤣🤣🤣🤣🤣ti pa si zaslepljen..eno je kaj si ti zelis drugo je pa realnost...sicer si poglej rooster hrvaske in nasega pa ti bo kmalu jasno kje so oni in kje mi
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-2
0 2
Barbato43
18. 07. 2026 14.52
Totalno nepomembno je ali osvojijo medaljo ali ne..vazni je samo da iz te generacije ocitno pride par dobrih igralcev..nazalost je vrhjnski samo eden ..kroflic..in to na poziciji ki jo v clanih najmanj rabimo..3/4 teh igralcev clanske rep ne bo videla oz imela v njej obrobne vloge in nikoli ne bk igrala v isti zasedbi tudi v clanih
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+0
2 2
apodgra
18. 07. 2026 11.33
Amor Fati Katere tekme mlade reprezentance si gledal. Na vsaki tekmi so zabili več kot 90 košev, prejeli pa 20 in več manj. Ce bi reprezentanca Slovenije igrala takšno košarko, bi bili več kot zadovoljni. Tudi oni so profesionalci in edino ,kar jim manjka so leta igranja. Bravo mlada ekipa Slovenije.
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+2
2 0
Ayiluss
18. 07. 2026 13.57
Več kot 90 košev so dali samo na eni tekmi, in sicer proti Romuniji, ko so jih dosegli 95 tako, 20 ali več manj pa so jih prejeli zgolj na treh tako, da ne vem kaj govoriš.
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+1
1 0
Amor Fati
18. 07. 2026 15.35
Eni še kr ne dojamete kolikšna je razlika med mladinsko in profesionalno košarko. Deset teh fantov ne bo videlo članske reprezentance. Deset teh fantov ne bo nikoli okusilo raven resnične profesionalne košarke. Četudi zmagajo ta turnir, ne bo nič iz teh desetih fantov. Zakaj je tako? Ker se v Sloveniji igra obupna košarka in se tega zaveda celotna skavtska Evropa. Mladi pa sploh nimajo vrhunskih treningov, taktik, ali trenerjev. Tisti, ki so zraven, so totalno nesposobni in trenirajo samo še za Denar. Pipan vsakega od njih poje za malico in še za kosilo in večerjo. Pri teh fantih se prav vidi pomanjkanje znanja. Vsaka ekipa se mora temeljito pripraviti na svojega nasprotnika. Tukaj samo Padjenu daš tri osebne v štirih minutah igre, kar je precej lahka naloga, glede na njegovo igro, in imaš tekmo dobljeno v svojo korist. Lp
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-1
0 1
MikeyD
18. 07. 2026 19.24
Joužek, jaz spremljam razlicne sporte ze od malega in tudi sam sem sportnik. Ti pa vedno bolj dokazujes, da nimas pojma o sportu. Samo v vednost, katerikoli mladinec je doktor kosarke zate, tako da samo, pssssst...
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0 0
Amor Fati
18. 07. 2026 09.58
Sem gledal vsega štiri minute. V teh štirih minutah, sem videl toliko začetniških napak v obrambi, in sem rajši preklopil na drugi program. Fantje, ne zavedate se, kaj vse vas čaka med profesionalci. Srečno. Upam, da osvojite ta turnir.
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+0
1 1
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