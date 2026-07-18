Francija - Slovenija 41:47* (2. četrtina)

Slovenski košarki se nasmiha nova kolajna, potem ko se je reprezentanca do 20 let uvrstila v polfinale domačega evropskega prvenstva. Generacijo košarkarjev letnika 2006 in mlajših je čakal polfinalni obračun s Francijo in borba za tretjo zaporedno medaljo na velikih tekmovanjih.

Mladi slovenski košarkarji so v skupinskem delu deklasirali Češko, Izrael in Romunijo, v izločilnih bojih pa brez večjih težav premagali Belgijo in Turčijo. Ta izkupiček jih je pripeljal do polfinala. Slovenci so začeli s prvim košem na tekmi, Francozi pa na drugi strani odgovorili s prvo zadeto trojko na polfinalnem obračunu. Pred lepo polnimi Stožicami se slovenski fantje niso ustrašili fizično dominantnih in na papirju favoriziranih galskih peteklinov.

Po trojki kapetana Urbana Krofliča in košu Marka Padjena so Slovenci v 4. minuti povedli z 12:8. Francoski odgovor je bil silovit in tudi (rezultatsko) učinkovit in tekemci so v 6. minuti povedli s 15:14. Nadaljevanje uvodne četrtine je bilo spet v znamenju Slovencev, ki so po novi trojki Krofliča spet občutneje povedli (22:17), rahlo skrb slovenski klopi pa je prinesla prisilna menjava poškodovanega Krofliča, ki ga je "izdala" stegenska mišica.

Da se obeta nepredvidljiva, rezultatsko dramatična tekma, je potrdil tudi izid po uvodnih desetih minutah (25:27). Vsakič, ko se je Slovencem uspelo odplepiti za tri-štiri točke je novo trojko zadel Oscar Wembanyama, ki je metal izza črte 3:3 in bil glavni razlog, da je bila Francija tudi na začetku druge četrtine v vodstvu. Za novo slovensko vodstvo v izjemno izenačenem obračunu je s prvo trojko poskrbel Samed Grošić (31:30). Novo težavo za slovensko klop je ob poškodbi kapetana Krofliča predstavljala še tretja osebna napaka prvega branilca Marka Padjena. Kljub temu je Slovenija držala prednost (39:34). A le za kratko, Francozi so z delnim izidom 6:0 povedli 41:40, toda sledile so nove slovenske minute in varovanci selektorja Danijela Radosavljevića so ob vodstvu 47:41 francosko klop primorali k minuti odmora.

Izid, polfinale EP:

Francija - Slovenija 41:47* (25:27,